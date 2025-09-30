Κάρι Ράνσον: Ο 18χρονος γκολκίπερ της Άρσεναλ που… ετοιμάζεται για Ολυμπιακό και Youth League
Ο 18χρονος Κάρι Ράνσον προπονήθηκε με την πρώτη ομάδα της Άρσεναλ και αναμένεται να παίξει στο ματς του Youth League κόντρα στον Ολυμπιακό.
- «Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο» – Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
- «Το παιδί ήταν μια χαρά και γύρισε στην κατάσταση αυτή και με χτυπημένα χείλια» - Η μαρτυρία της βρεφονηπιοκόμου
- Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου
Η Άρσεναλ υποδέχεται την Τετάρτη (1/10, 22.00) τον Ολυμπιακό, στη «μάχη» του Λονδίνου, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο τερματοφύλακας Κάρι Ράνσον προπονήθηκε με την πρώτη ομάδα των «κανονιέρηδων», για να έχει ο Αρτέτα μία ακόμα λύση κάτω από τα δοκάρια, ενόψει της αναμέτρησης.
Ετοιμάζεται για Youth League
Ο 18χρονος τερματφύλακας είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας στην ιεραρχία της Άρσεναλ και υπολογίζεται περισσότερο για την προπόνηση, με τον Ρόχας να έχει υποχρεώσεις με την ομάδα κάτω των 2ο ετών της Κολομβίας και τον Τζακ Πόρτερ να είναι τραυματίας.
Ο Ράνσον αναμένεται να παίξει στο αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες για το Youth league. Την περασμένη σεζόν ήταν η τρίτη επιλογή στη θέση του τερματοφύλακα για την πρώτη ομάδα στο ματς απέναντι στη Μπόλτον για το Λιγκ Καπ Αγγλίας.
Είναι γέννημα θρέμμα των ακαδημιών της ομάδας και πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την Άρσεναλ.
- Μεντιλίμπαρ: «Χωρίς φόβο, με πάθος και υπομονή με την Άρσεναλ»
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- Ανανέωσε με την ΑΕΚ ο Μουκουντί (pics, vids)
- LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
- LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
- Άρσεναλ: Ο Αρτέτα αποθέωσε την αυτοπεποίθηση που δείχνει ο Βίκτορ Γιόκερες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις