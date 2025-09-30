Κάρι Ράνσον: Ο 18χρονος γκολκίπερ της Άρσεναλ που… ετοιμάζεται για Ολυμπιακό και Youth League

Η Άρσεναλ υποδέχεται την Τετάρτη (1/10, 22.00) τον Ολυμπιακό, στη «μάχη» του Λονδίνου, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο τερματοφύλακας Κάρι Ράνσον προπονήθηκε με την πρώτη ομάδα των «κανονιέρηδων», για να έχει ο Αρτέτα μία ακόμα λύση κάτω από τα δοκάρια, ενόψει της αναμέτρησης.

Ετοιμάζεται για Youth League

Ο 18χρονος τερματφύλακας είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας στην ιεραρχία της Άρσεναλ και υπολογίζεται περισσότερο για την προπόνηση, με τον Ρόχας να έχει υποχρεώσεις με την ομάδα κάτω των 2ο ετών της Κολομβίας και τον Τζακ Πόρτερ να είναι τραυματίας.

Ο Ράνσον αναμένεται να παίξει στο αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες για το Youth league. Την περασμένη σεζόν ήταν η τρίτη επιλογή στη θέση του τερματοφύλακα για την πρώτη ομάδα στο ματς απέναντι στη Μπόλτον για το Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Είναι γέννημα θρέμμα των ακαδημιών της ομάδας και πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την Άρσεναλ.