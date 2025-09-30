Άρσεναλ: Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για τον Μπίλι Βίγκαρ στο ματς με Ολυμπιακό (pics)

Θλίψη έχει σκορπίσει στον χώρο του ποδοσφαίρου η απώλεια του 21χρονου Μπίλι Βίγκαρ, πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αναμέτρηση με τη φανέλα της Τσίτσεστερ Σίτι.

Ο νεαρός άσος υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη όταν συγκρούστηκε με τον τοίχο του γηπέδου στην προσπάθειά του να συγκρατήσει την μπάλα. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με τον θάνατό του να ανακοινώνεται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Η Άρσεναλ έχει ήδη αποτίσει φόρο τιμής στον Βίγκαρ, τόσο σε παιχνίδι της Κ21 όσο και στον αγώνα της πρώτης ομάδας απέναντι στη Νιουκάστλ, όπου οι παίκτες φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Το ίδιο θα πράξουν και την Τετάρτη (01/10, 22:00) στον αγώνα του Champions League με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο, δείχνοντας έμπρακτα την θλίψη τους και τον σεβασμό τους στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.

Δείτε την ανάρτηση για την Άρσεναλ και τον Βίγκαρ

An immaculate minute’s silence was held by both The Arsenal and Derby County U21 teams last night, as well as those in attendance, to mark the passing of former Hale End player, Billy Vigar. Both clubs also wore black armbands. Rest in peace Billy ❤️🤍 pic.twitter.com/tL5AQgFEa4 — Arsenal Fixture News (@AFCFixtureNews) September 27, 2025

Η είδηση του θανάτου του νεαρού άσου έχει προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, με φίλους, συμπαίκτες και συλλόγους να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένεια του.