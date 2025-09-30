Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.
Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε μια σπουδαία αναμέτρηση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Οι Ερυθρόλευκοι πριν την αναχώρηση για το σπουδαίο ματς στο «Emirates» ανακοίνωσαν την αποστολή που θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, η οποία περιλαμβάνει 22 ποδοσφαιριστές, τους οποίους και θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Εκτός αποστολής είναι ο Ροντινέι, κάτι που είχε κάνει γνωστό ο ίδιος από χτες, με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, όπως και ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Αντίθετα, στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ θα είναι ο Σιπιόνι, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ήταν εκτός στα δύο τελευταία ματς με Αστέρα (Κύπελλο) και Λεβαδειακό (Super League).
Από εκεί και πέρα, κανονικά στην αποστολή είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος στην πρεμιέρα του Champions League με αντίπαλο την Πάφο στο Καραϊσκάκη (0-0) ήταν τιμωρημένος λόγω της αποβολής από το ματς με την Μπόντο Γκλιμτ την περασμένη σεζόν και αγωνίστηκε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#ARSOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/lp0GaAHFt7
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 30, 2025
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
