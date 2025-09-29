Ποιον διαιτητή όρισε η UEFA στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) από την Άρσεναλ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η UEFA έκανε γνωστούς σήμερα (29/9) τους διαιτητές των ματς της αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τους Πειραιώτες να μαθαίνουν ποιος θα σφυρίξει στο ματς τους.

Συγκεκριμένα, ο Φρανσουά Λετεσιέ ορίστηκε από την UEFA στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός, με βοηθούς τους Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ερίκ Βατεγιέ, όλοι τους Γάλλοι, ενώ στο VAR θα είναι ο Γερμανός Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Ο Ολυμπιακός και τα ματς που έχει σφυρίξει ο Λετεσιέ

Ο 36χρονος Γάλλος ρέφερι έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στο δρόμο των Πειραιωτών, σε ματς που έχουν συνδυαστεί με νίκες.

Στις 9/8/2018 ήταν στο Ολυμπιακός-Λουκέρνη 4-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και στις 5/4/2023 διαιτήτευσε το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-1 για τα playoffs του πρωταθλήματος.