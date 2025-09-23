Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ
Νοκ-άουτ για δύο μήνες θα μείνει ο Νόνι Μαντουέκε για την Άρσεναλ, που θα χάσει και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/10, 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League phase του Champions League.
Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για τη δεύτερη αγωνιστική της League phase του Champions League, ωστόσο οι «κανονιέρηδες» θα έχουν μία σημαντική απουσία.
Ο Νόνι Μαντουέκε τραυματίστηκε στο γόνατο στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι και μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους δύο μήνες. Ως εκ τούτου, ο Άγγλος εξτρέμ δεν θα δώσει το παρών στο ματς με τον Ολυμπιακό.
Χωρίς Μαντουέκε η Άρσεναλ κόντρα στον Ολυμπιακό
🚨 Noni Madueke expected to be sidelined for around 2 months with knee injury. 23yo winger sustained problem in 1st half of #AFC vs #MCFC on Sunday but understood to have avoided anterior cruciate ligament (ACL) damage. W/ @ArtdeRoche @SebSB @TheAthleticFC https://t.co/c92Y6t8aS9
— David Ornstein (@David_Ornstein) September 23, 2025
Ο Μαντουέκε αποκτήθηκε από την Άρσεναλ για να δώσει βάθος και έξτρα ποιότητα μεσοεπιθετικά και γι’ αυτό έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 56 εκατομμυρίων ευρώ, για να τον αποκτήσει από την Τσέλσι.
