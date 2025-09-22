sports betsson
Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν
Ποδόσφαιρο 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ τραυματίστηκε σοβαρά στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μεγάλη ατυχία για τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, γιο του θρύλου του ολλανδικού ποδοσφαίρου Μαρκ, καθώς πάνω που βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση με την ομάδα του, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο Κυριακάτικο ντέρμπι της Αϊντχόφεν με τον Άγιαξ που έληξε ισόπαλο 2-2.

Οπως ανακοίνωσε η ίδια η PSV νεαρός εξτρέμ τραυματίστηκε  στο γόνατο (αποχώρησε μόλις στο 40′ της αναμέτρησης) και δυστυχώς θα χάσει όλο το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου!

«Ο Ρούμπεν φαν Μπόμελ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στον αγώνα της περασμένης Κυριακής εναντίον του Άγιαξ. Είναι απίθανο ο 21χρονος επιθετικός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με την Αϊντχόφεν αυτή τη σεζόν.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της ιατρικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε ο Φαν Μπόμελ το πρωί της Δευτέρας. Ένα λεπτομερές πλάνο αποθεραπείας θα καταρτιστεί τις επόμενες ημέρες. «Από τη στιγμή που συνέβη, αμέσως κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε ο ίδιος ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα σκληρό πλήγμα. Ήμουν απίστευτα παρακινημένος να κάνω αυτή τη σεζόν αξέχαστη με την PSV. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω στο γήπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, εν τω μεταξύ, θα συνεχίσω να υποστηρίζω την ομάδα από το παρασκήνιο».

Η PSV εύχεται στον Φαν Μπόμελ ταχεία ανάρρωση και θα τον στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασής του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ολλανδικής ομάδας.

Να υπενθυμίσουμε πως η Αϊντχόφεν αποτελεί αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League με τις δύο ομάδες να είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση

World
Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
Champions League 18.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 18.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
Champions League 18.09.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
Champions League 18.09.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Μονακό για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
Κόσμος 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», διακήρυξε από τον ΟΗΕ ο προέδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. «Πιστή στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή, η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε καταχειροκροτούμενος από πολλούς διπλωμάτες, αλλά απουσία Ισραηλινού εκπροσώπου. «Η Γαλλία δεν έχει απογοητεύσει ποτέ το Ισραήλ όταν διακυβεύεται […]

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ελλάδα 22.09.25

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Σύνταξη
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Κόσμος 22.09.25

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Τάρα Ριντ 22.09.25

Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
«Είναι Ταλιμπάν» 22.09.25

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Ελλάδα 22.09.25

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
