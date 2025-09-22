Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Μεγάλη ατυχία για τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, γιο του θρύλου του ολλανδικού ποδοσφαίρου Μαρκ, καθώς πάνω που βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση με την ομάδα του, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο Κυριακάτικο ντέρμπι της Αϊντχόφεν με τον Άγιαξ που έληξε ισόπαλο 2-2.

Οπως ανακοίνωσε η ίδια η PSV νεαρός εξτρέμ τραυματίστηκε στο γόνατο (αποχώρησε μόλις στο 40′ της αναμέτρησης) και δυστυχώς θα χάσει όλο το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου!

«Ο Ρούμπεν φαν Μπόμελ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στον αγώνα της περασμένης Κυριακής εναντίον του Άγιαξ. Είναι απίθανο ο 21χρονος επιθετικός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με την Αϊντχόφεν αυτή τη σεζόν.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της ιατρικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε ο Φαν Μπόμελ το πρωί της Δευτέρας. Ένα λεπτομερές πλάνο αποθεραπείας θα καταρτιστεί τις επόμενες ημέρες. «Από τη στιγμή που συνέβη, αμέσως κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε ο ίδιος ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα σκληρό πλήγμα. Ήμουν απίστευτα παρακινημένος να κάνω αυτή τη σεζόν αξέχαστη με την PSV. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω στο γήπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, εν τω μεταξύ, θα συνεχίσω να υποστηρίζω την ομάδα από το παρασκήνιο».

Η PSV εύχεται στον Φαν Μπόμελ ταχεία ανάρρωση και θα τον στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασής του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ολλανδικής ομάδας.

Να υπενθυμίσουμε πως η Αϊντχόφεν αποτελεί αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League με τις δύο ομάδες να είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

