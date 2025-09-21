Συναρπαστική εξέλιξη είχε το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, όπου ο Άγιαξ απέσπασε ισοπαλία 2-2 από την Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον», χάρη σε γκολ στο 89′.

Η PSV άνοιξε το σκορ με τον Σαϊμπάρι μόλις στο 7ο λεπτό, αλλά ο Τέιλορ ισοφάρισε στο 31′ με πέναλτι. Οι γηπεδούχοι, που ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ξαναπήραν προβάδισμα στο 81′ με τον Γκασιορόφσκι, αλλά ο Γκλουχ στο 89′ τους στέρησε τη νίκη.

Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει ως κερδισμένη την πρωτοπόρο Φέγενορντ, που θα έχει την ευκαιρία να αποσπαστεί στην κορυφή, αν νικήσει αργότερα σήμερα την Αλκμααρ. Τόσο η PSV όσο και ο Άγιαξ, είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Eredivisie:

Σπάρτα Ρότερνταμ-Τβέντε 1-5

Φόλενταμ-Εξέλσιορ 1-2

Γκρόνινγκεν-Τελστάρ 2-0

Φορτούνα Σιτάρντ-Ουτρέχτη 1-0

Μπρέντα-Χεράκλες 2-1

Τσβόλε-Γκόου Αχεντ 0-2

Αϊντχόφεν-Αγιαξ 2-2

Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 3-2

Αλκμααρ-Φέγενορντ 17:45

Η βαθμολογία στην Ολλανδία (σε 6 αγώνες)