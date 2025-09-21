Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σούπερ παιχνίδι και ισοπαλία στο Αϊντχόφεν – Αγιαξ (2-2)
Η γηπεδούχος Αϊντχόφεν προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Άγιαξ κατάφερε να ισοφαρίσει εξίσου δύο, με το ντέρμπι της Eredivisie να λήγει ισόπαλο με 2-2.
- Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
- Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας
- Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
- Εξελίξεις με τη φρικιαστική υπόθεση στη Βοιωτία - Η 62χρονη δεν έθαψε μόνη της, τη μητέρα της
Συναρπαστική εξέλιξη είχε το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, όπου ο Άγιαξ απέσπασε ισοπαλία 2-2 από την Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον», χάρη σε γκολ στο 89′.
Η PSV άνοιξε το σκορ με τον Σαϊμπάρι μόλις στο 7ο λεπτό, αλλά ο Τέιλορ ισοφάρισε στο 31′ με πέναλτι. Οι γηπεδούχοι, που ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ξαναπήραν προβάδισμα στο 81′ με τον Γκασιορόφσκι, αλλά ο Γκλουχ στο 89′ τους στέρησε τη νίκη.
Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει ως κερδισμένη την πρωτοπόρο Φέγενορντ, που θα έχει την ευκαιρία να αποσπαστεί στην κορυφή, αν νικήσει αργότερα σήμερα την Αλκμααρ. Τόσο η PSV όσο και ο Άγιαξ, είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Eredivisie:
Σπάρτα Ρότερνταμ-Τβέντε 1-5
Φόλενταμ-Εξέλσιορ 1-2
Γκρόνινγκεν-Τελστάρ 2-0
Φορτούνα Σιτάρντ-Ουτρέχτη 1-0
Μπρέντα-Χεράκλες 2-1
Τσβόλε-Γκόου Αχεντ 0-2
Αϊντχόφεν-Αγιαξ 2-2
Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 3-2
Αλκμααρ-Φέγενορντ 17:45
Η βαθμολογία στην Ολλανδία (σε 6 αγώνες)
- H βαθμολογία μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής της Super League (pic)
- Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με φανταστικό γκολ του Ελ Κααμπί στο 92′ (1-1, vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Μαγική εικόνα στη Λεωφόρο, διαιτητής και γκίνια σταμάτησαν του Πειραιώτες (vid)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Ντέσερς κάνει το 1-0 στο ντέρμπι (vid)
- Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
- Ολυμπιακός: Η διπλή ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς για τους «νέους κανονισμούς» στη Λεωφόρο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις