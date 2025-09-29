sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός και Ιατρικό Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για την παγκόσμια ημέρα καρδιάς (vid)
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:20

Ολυμπιακός και Ιατρικό Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για την παγκόσμια ημέρα καρδιάς (vid)

Ο Ολυμπιακός μαζί με το Ιατρικό Αθηνών τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με το Ιατρικό Αθηνών έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc.

Στην εκδήλωση την  ΠΑΕ Ολυμπιακός εκπροσώπησαν οι ποδοσφαιριστές, Σταύρος Πνευμονίδης, Νικόλας Μπότης και Ισίδωρος Κουτσίδης, αλλά και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κα. Ντέπη Κοξένογλου.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc, στον Πειραιά, βρέθηκε  σήμερα (29/09) η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Ο Θρύλος και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την αξία της πρόληψης και της υγείας της καρδιάς.

YouTube thumbnail

Τη διαδραστική ενημερωτική ομιλία στα παιδιά πραγματοποίησε η παιδοκαρδιολόγος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κα. Ευγενία Μπέη, η οποία ανέδειξε τη σημασία της υγιεινής ζωής, της πρόληψης και της τακτικής άσκησης για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς.

Την ΠΑΕ Ολυμπιακός εκπροσώπησαν οι ποδοσφαιριστές, Σταύρος Πνευμονίδης, Νικόλας Μπότης και Ισίδωρος Κουτσίδης, αλλά και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κα. Ντέπη Κοξένογλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ποδοσφαιριστές μίλησαν στους μαθητές για την καθημερινότητα ενός επαγγελματία αθλητή, μοιράστηκαν εμπειρίες από τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τόνισαν τον καθοριστικό ρόλο της άθλησης ως μέσο σωματικής και ψυχικής ενδυνάμωσης. Στο τέλος οι μαθητές έλαβαν αναμνηστικά δώρα από την ΠΑΕ και φωτογραφήθηκαν με τους ποδοσφαιριστές.

Αρχικά μίλησε η διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’Arc, κα. Κατερίνα Παπαδοπούλου λέγοντας:

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία της Καρδιάς, φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας μία συνεργασία της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών που έχει να κάνει με την ενημέρωση των μαθητών γύρω από τα θέματα της προστασίας της καρδιάς.

Είναι γεγονός πως πάρα πολλές φορές, ενώ δίνουμε σημασία στην άθληση των νέων παιδιών, δεν μεριμνούμε αντίστοιχα για την καλή πρόληψη ως προς τα θέματα της καρδιακής λειτουργίας».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η παιδοκαρδιολόγος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κα. Ευγενία Μπέη τονίζοντας:

«Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς και ήρθαμε στο σχολείο Jeanne d’Arc  στον Πειραιά για να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για τον τρόπο με τον οποίο θα διαφυλάξουν την υγεία της καρδούλας τους. Πέντε είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς και να προτρέψουν τα παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ο έλεγχος του σωματικού βάρους με μεσογειακή αντιοξειδωτική διατροφή, είναι η άθληση, είναι ο ύπνος, είναι η μείωση του στρες και η καλή στοματική υγιεινή».

Στο πλαίσιο της δράσης ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας και καρδιολόγος, κ. Γιώργος Βίτσας, ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια για οποιαδήποτε συνεργατική εκδήλωση της Jeanne d’Arc που μας τιμάει και μας φιλοξενεί, την ομάδα της πόλης μας και τους παίκτες που είναι εδώ, το Ιατρικό που έχει συμβάλει σε καινοτόμες δραστηριότητες όσον αφορά την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Εγώ ένα μήνυμα θέλω να στείλω μόνο σε όλους τους γονείς.

Κάθε αθλητής παραπάνω είναι ένας καρδιοπαθής λιγότερο και όταν λέω αθλητής θέλω να τονίσω πως αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν τα παιδιά στο υψηλότερο επίπεδο.

Περπάτημα, υγιεινή διατροφή μπορούν να δώσουν λύσεις στις καρδιοπάθειες και να έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα στο μέλλον με την πρόληψη. Προσπαθήστε να βελτιώσετε λίγο τη διατροφή σας. Μη χάνεται ευκαιρία για άσκηση, τώρα χτίζεται το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, το Δήμο, την Jeanne d’Arc, την ΠΑΕ Ολυμπιακός και το Ιατρικό».

Από την πλευρά της η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κα. Ντέπη Κοξένογλου σημείωσε:

«Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την ελληνογαλλική σχολή Jeanne d’Arc που φιλοξενεί αυτή την δράση που κάνει η ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τον Όμιλο Ιατρικό Αθηνών. Σήμερα που είναι η παγκόσμια μέρα καρδιάς, η ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με το Ιατρικό Αθηνών αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη δράση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη και η υγεία της καρδιάς.

Είναι πολύ σημαντικό όργανο για τη λειτουργία του οργανισμού μας. Η άθληση είναι αυτή που τον συντηρεί και βοηθάει για τη σωστή λειτουργία του.  Με την άθληση είμαστε και υποχρεωμένοι όπως γνωρίζουμε να εξετάζουμε κάθε χρόνο την καρδιά , διότι δεν επιτρέπεται να αθληθούμε δίχως να κάνουμε εξέταση καρδιάς.

Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε στα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν την καρδιά τους με το να αθλούνται συστηματικά. Όπως έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες «Νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Ο Σταύρος Πνευμονίδης σημείωσε:

«Σήμερα που είναι η παγκόσμια μέρα καρδιάς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε έρθει εδώ να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας τα νεότερα παιδιά, λέγοντάς τους τα πλεονεκτήματα του αθλητισμού, που έχουν ως όφελος την ομαλή λειτουργία του παιδιού ως την ενηλικίωση μαζί με τον αθλητισμό».

Ο Νικόλας Μπότης είπε:

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνογαλλική σχολή Jeanne d’Arc για την πρόσκληση. Σήμερα γίνεται μία πάρα πολύ όμορφη δράση μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών σχετικά με την πρόληψη των παθήσεων της καρδιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως γονείς να φροντίζουμε τα παιδιά μας να ελέγχουν την καρδιακή τους λειτουργία. Ο αθλητισμός αποτελεί έναν μεγάλο σύμμαχο για τη λειτουργία της καρδιάς, καθώς και της πρόληψης μακροχρόνιων παθήσεων».

Τέλος ο Ισίδωρος Κουτσίδης τόνισε:

«Είναι πολύ σημαντική η σημερινή μέρα στην οποία συνεργάζεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών. Θέλουμε να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να πηγαίνουν να τσεκάρουν την καρδιά τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για το δικό τους καλό».

Headlines:
Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσβλήθηκε από κορωνοϊό

Όπως ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν διαθέσιμος (έστω και εξ αποστάσεως) για τη media day της ομάδας καθώς έχει προσβληθεί από Covid-19.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό κατάφερε να απαντήσει στο γκολ του Ατρόμητου (28' Οζέγκοβιτς) με τον Πέρες (60') και με τελικό σκορ 1-1 να πάρει πολύτιμο βαθμό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
22 νεκροί 29.09.25

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Οι νέοι της Μαδαγασκάρης βγήκαν για τρίτη φορά στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες ενάντια στις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με πολλούς να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
«Πετύχαμε κάθε βήμα» 29.09.25

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται
Ουγγαρία 29.09.25

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά drones που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

Σύνταξη
Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου
Πότε πέθανε 29.09.25

Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από φυσικά αίτια και δεν προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση από τη Βοιωτία.

Σύνταξη
Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»
Μπάσκετ 29.09.25

Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για την ομάδα του.

Σύνταξη
Γκολφ, μόδα, χρήμα: Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ κοντράρει τον σύντροφο της μητέρας της, Τάιγκερ Γουντς
Μπράντα 29.09.25

Γκολφ, μόδα, χρήμα: Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ κοντράρει τον σύντροφο της μητέρας της, Τάιγκερ Γουντς

Το οικογενειακό επιχειρηματικό μοντέλο των Τραμπ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η Κάι Τραμπ, η 18χρονη εγγονή του Προέδρου των ΗΠΑ, λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων με τους ειδικούς της μόδας να προβλέπουν τζίρο εκατομμυρίων ήδη από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό κατάφερε να απαντήσει στο γκολ του Ατρόμητου (28' Οζέγκοβιτς) με τον Πέρες (60') και με τελικό σκορ 1-1 να πάρει πολύτιμο βαθμό.

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
«Συμβιβασμός» 29.09.25

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο