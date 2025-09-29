sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την Άρσεναλ στο «Emirates» την Τετάρτη (1/10/2025, 22:00) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και αναμένεταισε ένα ακόμη εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι να έχει τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων του.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού που θα κάνουν στο Λονδίνο οι οπαδοί της ομάδας, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχώρησε σε σχετική ενημέρωση που αφορά τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να έχουν όλοι το εισιτήριο στο κινητό τους.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για τη 2η αγωνιστική του UEFA Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί στο «Arsenal Stadium» την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Σήμερα 29/09, από τις 16:00, εστάλησαν μέσω email τα QR codes των εισιτηρίων απ’ τη διεύθυνση tickets@olympiacos.net (παρακαλείστε να ελέγξετε και τα spam email σας).

Για να κατεβάσετε το εισιτήριό σας στο smartphone σας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε στο κουμπί “Get your Ticket” για να αποκτήσετε το εισιτήριό σας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Arsenal.

Αφού επιλέξετε το κουμπί «Get your Ticket», θα ανοίξει στον browser σας μια σελίδα που εμφανίζει δύο QR Codes:

Ένα για συσκευές Android και ένα για συσκευές iPhone.

Μπορείτε:

Να σαρώσετε (σκανάρετε) το κατάλληλο QR Code, ώστε να αποθηκεύσετε το εισιτήριό σας στη συσκευή σας, είτε να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο που βρίσκεται επάνω από κάθε QR Code.

Με αυτόν τον τρόπο το εισιτήριό σας θα προστεθεί απευθείας στο κινητό σας.

Λάβετε υπόψη ότι τα QR Codes είναι δυναμικά, δηλαδή δεν μπορείτε να τα τραβήξετε screenshot και να τα διατηρήσετε σε φωτογραφία.

Μην μοιραστείτε τον σύνδεσμο με κανέναν, καθώς το εισιτήριο μπορεί να κατέβει μόνο μία φορά σε ένα μόνο κινητό.

Μπορείτε να προσθέσετε το εισιτήριο σας ΜΟΝΟ στο Apple Wallet ως εισιτήριο NFC, είτε να το προσθέσετε ΜΟΝΟ στο Google Wallet ως NFC/περιστρεφόμενο barcode.

Τα εισιτήρια Apple μπορούν να μεταφορτωθούν μόνο σε μία συσκευή, ενώ τα εισιτήρια Google μπορούν να μεταφορτωθούν μόνο σε έναν λογαριασμό Google.

Παρακαλείσθε να κατεβάσετε τα εισιτήρια σας πριν από την άφιξή σας στο γήπεδο επειδή δημιουργούνται προβλήματα στην πρόσβαση στο ίντερνετ περιμετρικά του γηπέδου.

Προσοχή: Δεν γίνεται χρήση της Ελληνικής εφαρμογής Gov Wallet».

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσβλήθηκε από κορωνοϊό

Όπως ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν διαθέσιμος (έστω και εξ αποστάσεως) για τη media day της ομάδας καθώς έχει προσβληθεί από Covid-19.

Σύνταξη
