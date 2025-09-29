Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το μεγάλο εκτός έδρας παιχνίδι του με αντίπαλο την Άρσεναλ (1/10, 22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ροντινέι, ο οποίος επιβεβαίωσε την απουσία του μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ τόνισε στο μήνυμά του ότι νιώθει έναν πόνο που δεν του επιτρέπει να είναι 100% έτοιμος, ενώ υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους.

Η ανάρτηση που έκανε ο Ροντινέι:

«Είμαι εδώ μόνος και σκεπτικός, δεν είμαι καλά, πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα ρωτώντας τι συμβαίνει και δεν παίζω. Δυστυχώς είμαι τραυματίας και νιώθω πόνο που με εμποδίζει να είμαι 100% έτοιμος να αγωνιστώ.

Σε σχεδόν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστεί να λείψω, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία μου και σύντομα θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός για να δώσω τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο που έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ.

Ζητώ από όλους όσοι με στηρίζουν θετική ενέργεια και θα επιστρέψω σύντομα. Έχω παίξει σε πολλούς αγώνες κάνοντας ενέσεις γιατί νιώθω πολύ πόνο, φυσιολογικό για έναν παίκτη που κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και τον σύλλογο, αλλά τώρα είναι ένας πόνος που με ενοχλεί πολύ και αν συνεχίσω να το πιέζω, μόνο θα χειρότερο θα γίνει.

Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη στιγμή που θα μείνω εκτός, αλλά θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου για να επιστρέψω 100%. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κι άλλες υπέροχες στιγμές. Είμαι Ολυμπιακάρα, σε αγαπώ Ολυμπιακέ«.