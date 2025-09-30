Η πρωτοποριακή ιδέα του Αρτέτα: Προπόνηση με πιλότους της πολεμικής αεροπορίας στην Άρσεναλ

Γνωστός για τις πρωτοποριακές του ιδέες αναφορικά με την προπόνηση των παικτών της Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα θα υποβάλει τους ποδοσφαιριστές του σε κάτι… μοναδικό.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός θα καλέσει στις εγκαταστάσεις της ομάδας πιλότους της πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας, προκειμένου να δείξουν στους παίκτες της Άρσεναλ τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να επικοινωνούν καλύτερα στους αγώνες.

Τι ανέφερε ο Αρτέτα για την πρωτοποριακή ιδέα

«Οι Βρετανοί πιλότοι, θα έρθω σε επαφή μαζί τους για το πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, διότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου το πώς το κάνουν και η επιτυχία αυτής. Είναι σίγουρος ότι δεν χρησιμοποιούν 20 φράσεις ή 20 λέξεις εάν μπορούν να το κάνουν με μία. Δεν λένε… ααα ξέρεις έχει αέρα από εκεί, τώρα πρέπει να κάνεις στροφή αριστέρα’’ γιατί μετά…. Μπουμ. Τελος. Άρα θα υπάρχει μόνο μια λέξη.

Ποια είναι αυτή; Πόσο συγκεκριμένοι μπορούμε να γίνουμε εμείς; Πόσο ξεκάθαροι μπορούμε να είμαστε; Θα τους φέρω στην προπόνηση να μιλήσουν στους παίκτες και σε εμάς και θα τους πω… «Θέλω να μας αναλύσετε όλη τη διαδικασία, τον τρόπο επικοινωνίας. Τρεις ημέρες. Πώς θα επικοινωνούμε καλύτερα, και θα το κάνουμε μετά στην προπόνησή μας. Θέλω να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.

Μάλιστα, αυτό δεν θα είναι το πρώτο… παράξενο μέτρο που λαμβάνει ο Αρτέτα, αφού πριν από μερικά χρόνια είχε βάλει ηχεία στο προπονητικό κέντρο, που έπαιζαν σε υψηλή ένταση συνθήματα της Λίβερπουλ, ώστε να προετοιμάσει τους παίκτες του για ματς στο Άνφιλντ. Και τώρα το πάει ένα βήμα παραπέρα ενόψει και του ματς με τον Ολυμπιακό (1/10, 22:00), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν έγινε η εν λόγω συνάντηση με τους πιλότους ή το πότε θα πραγματοποιηθεί.