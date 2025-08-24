Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Η Άρσεναλ έκανε το 2Χ2 στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς μετά τη νίκη επί της Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν εύκολα της Λιντς με 5-0.

Η ομάδα του Λονδίνου ήταν καταιγιστική απέναντι στα «παγώνια» και το παιχνίδι δεν αντέχει σε… ιδιαίτερη κριτική καθώς η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν τεράστια.

Το ενδιαφέρον όμως όλων ήταν στραμμένο στον 15χρονο άσο της Άρσεναλ, Μαξ Ντόουμαν, τον οποίο χρησιμοποίησε σαν αλλαγή ο Μίκελ Αρτέτα και η εμφάνιση του μικρού, είναι θέμα συζήτησης σε όλη την Αγγλία.

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά και ο μεσοεπιθετικός των Λονδρέζων θεωρείται από πολλούς το νέο μεγάλο αστέρι των πρωτευουσιάνων.

Ο 42χρονος προπονητής των gunners είχε παρακολουθήσει τον τελευταίο χρόνο την εξέλιξη του νεαρού άσου και αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία. Και ο πιτσιριακάς φρόντισε να τον δικαιώσει με την απόδοσή του στον αγώνα με την Λιντς.

Ο Αρτέτα παρουσίασε στο αγγλικό ποδόσφαιρο ένα σπουδαίο ταλέντο και οι δηλώσεις που έκανε ο Ισπανός προπονητής, για τον 15χρονο Μαξ και την οικογένεια του παίκτη, φανερώνουν πολλά.

«Αυτά που είδε σήμερα ο κόσμος, εμείς τα βλέπουμε κάθε μέρα στις προπονήσεις και εδώ θα πρέπει να πούμε ορισμένα σημαντικά πράγματα.

Θέλω να πω μπράβο στην οικογένεια του Μαξ, για τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεγαλώσει τον γιο τους. Βλέπω ένα νέο παιδί που έχει μεγάλη σοβαρότητα, μεγάλη ωριμότητα στον τρόπο σκέψης κι αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο.

Βλέπω επίσης ένα νέο παιδί που έχει μεγάλη θέληση για να πετύχει πράγματα κι αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να ζήσει όσα ονειρεύεται.

Θα πρέπει επίσης να συγχαρώ την ακαδημία του συλλόγου για την φανταστική δουλειά που έχει κάνει με τον Μαξ, αλλά και με πολλά ακόμα παιδιά που είναι στα τμήματα υποδομής.

Ο Πολ Μερτεζάκερ έχει προσφέρει πολλά με τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Για μας είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε ένα νέο παιδί να χαίρεται το παιχνίδι κι απολαμβάνουμε την παρουσία του σε κάθε προπόνηση της πρώτης ομάδας», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ομάδας του Λονδίνου.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο νεαρός άσος προπονείται με την πρώτη ομάδα της Άρσεναλ εδώ και ένα χρόνο (δηλαδή από 14 ετών) και ο Αρτέτα έκρινε πως αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να τον ρίξει στα… βαθιά.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο νεαρός Μαξ, έχει τύχη… βουνό, καθώς ο Αρτέτα είναι προπονητής που εμπιστεύεται τους νεαρούς παίκτες και τους δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Και στην περίπτωση του Ντόουμαν, αυτό φαίνεται πως είναι άφθονο.