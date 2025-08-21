Μεγάλες προσδοκίες και καμιά… δικαιολογία για την Άρσεναλ

Η Άρσεναλ… έπιασε στο ύπνο την Τότεναμ στην υπόθεση του Εμπερέχι Έζε και οι «κανονιέρηδες» είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν την σπουδαία μεταγραφή.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θα δώσει κάτι παραπάνω από 60 εκατ. λίρες στην Κρίσταλ Πάλας, για να πάρει τον 27χρονο μέσο και η συγκεκριμένη μεταγραφή αλλάζει τα δεδομένα σε ότι αφορά τους στόχους των «κανονιέρηδων».

Ο Έζε προέρχεται από μια φανταστική χρονιά, θεωρείται μέσος από το top ράφι της Πρέμιερ Λιγκ και η είδηση της επικείμενης απόκτησής του, από την Άρσεναλ, ενθουσίασε τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» εισηγήθηκε την μεταγραφή του Έζε, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την μεσαία γραμμή της ομάδας του και η αλήθεια είναι πως ο χαφ των «αετών» μπορεί να προσφέρει πολλά στην Άρσεναλ.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έσε στους «κανονιέρηδες» θα μπορεί να πει κάποιος ότι η Άρσεναλ δαπάνησε πάνω από 250 εκατ. λίρες για την μεταγραφική της ενίσχυση το φετινό καλοκαίρι. Πρόκειται αν μη τι άλλο για ένα πολύ μεγάλο ποσό και ο στόχος είναι φυσικά προφανής.

Η ομάδα του Λονδίνου δεν αρκείται πλέον στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και «διψάει» ια τίτλους. Στην προσπάθεια λοιπόν να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος (κι αυτός δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ) η διοίκηση των «gunners» έκανε όλα τα χατίρια του Αρτέτα και πολλοί οπαδοί της Άρσεναλ στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον Ισπανό.

Ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν για τη νέα σεζόν αλλά και τις δικαιολογίες που πλέον… δεν υπάρχουν.

Ο Αρτέτα έχει δουλέψει μεθοδικά στην ομάδα του Λονδίνου και η παρουσία του κρίνεται επιτυχημένη, καθώς κατάφερε να «χτίσει» μια νέα ομάδα από την ημέρα που κάθισε στον πάγκο των πρωτευουσιάνων το 2019.

Οι οπαδοί της Άρσεναλ όμως θέλουν τίτλους και θεωρούν ότι φέτος δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τον Ισπανό προπονητή, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας.

Οι μεταγραφές που έγιναν είναι εξαιρετικές, η διοίκηση διέθεσε πολλά εκατ. λίρες για να ικανοποιήσει τις μεταγραφικές επιθυμίες του προπονητή και το ρόστερ της Άρσεναλ είναι για πρωταθλητισμό.

Η μπάλα λοιπόν τώρα είναι στα… πόδια του Αρτέτα και ο 43χρονος τεχνικός των «κανονιέρηδων» καλείται να βρει τον τρόπο για να οδηγήσει την Άρσεναλ στην κορυφή.

Είναι δίχως αμφιβολία καλός προπονητής, έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι της Άρσεναλ κι αυτό που απομένει είναι να πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία.

Δεν είναι βέβαια εύκολο, καθώς ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, αλλά μια ματιά στο φετινό ρόστερ της ομάδας του Λονδίνου, ίσως πείσει και τους πλέον… δύσπιστους.

Ίσως είναι η χρονιά της Άρσεναλ.