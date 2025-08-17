Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1: Η μία το τρίποντο, η άλλη τις εντυπώσεις

Στην Άρσεναλ το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στην Premier League! Με ένα γκολ του Καλαφιόρι, από τα… αγαπημένα κόρνερ των «κανονιέρηδων», η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πέρασε με 1-0 από το «Old Trafford» για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένη, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της.

Οι γηπεδούχοι ήταν πιο δραστήριοι στο ξεκίνημα, αλλά η Άρσεναλ πέτυχε το γκολ όταν από εκτέλεση κόρνερ στο 13′, ο Μπαγιντίρ έχασε την μπάλα από τα χέρια του και ο Καλαφιόρι με κεφαλιά πάνω από τη γραμμή έκανε το 0-1. Πάντως υπάρχει και υποψία επιθετικού φάουλ πάνω στον Τούρκο τερματοφύλακα, με διαιτητή και VAR να μην βλέπουν παράβαση.

Η Γιουνάιτεντ είχε τον έλεγχο στη συνέχεια και στο 30′ ο Ντόργκου με σουτ σημάδεψε το δοκάρι ενώ τρία λεπτά μετά ο Ράγια μπλόκαρε το πλασέ του Κούνια. Στο 35ο λεπτό ο Έντεγκααρντ βρήκε χώρο και σούταρε, αλλά ο Μπαγιντίρ μπλόκαρε χαμηλά και στο 38′ το διαγώνιο σουτ του Κούνια, πέρασε μόλις έξω.

Και στο δεύτερο μέρος οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν την πρωτοβουλία, αλλά γκολ δεν μπόρεσαν να βάλουν. Στο 69′ Μπεμό και Ντιαλό αδράνησαν μέσα στην περιοχή, ενώ στο 73′ ο Ράγια με εκπληκτική απόκρουση σε κεφαλιά του Μπεμό κράτησε το μηδέν. Η Άρσεναλ είχε δύο καλές στιγμές στα τελευταία λεπτά με Ράις και Σάκα, αλλά το σκορ δεν άλλαξε.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαγιντίρ, Σο (80’ Μαγκουάιρ), Γιορό, Νταλότ (55’ Ντιαλό), Ντε Λιχτ, Ντόργκου, Κασεμίρο (65’ Ουγκάρτε), Φερνάντες, Μάουντ (65’ Σέσκο), Μπεμό, Κούνια

Άρσεναλ: Ραγιά, Γουάιτ (72’ Τίμπερ), Καλαφιόρι (72’ Λιούις Σκέλι), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Έντεγκααρντ, Θουμπιμένδι, Ράις (83’ Μερίνο), Μαρτινέλι (60’ Μαντουέκε), Σάκα, Γκιόκερες (60’ Χάβερτς)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της Premier League:

Παρασκευή 15/08

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

Σάββατο 16/08

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

Κυριακή 17/08

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ 3-1

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ 0-1

Δευτέρα 18/08

Λιντς-Έβερτον (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (2η) αγωνιστική:

Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)

Άρσεναλ-Λιντς (19:00)

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Έβερτον-Μπράιτον (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)