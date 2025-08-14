sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14 Αυγούστου 2025 | 23:00

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Η Πρέμιερ Λιγκ είναι δίχως αμφιβολία το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και οι Άγγλοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα εκπληκτικό brand name, που φανερώνει την τεράστια δυναμική του ποδοσφαίρου στην συγκεκριμένη χώρα.

Η μεγάλη κατηγορία στην Αγγλία είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο και παρά τα «σενάρια» που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, περί διεξαγωγής αγώνων εκτός Αγγλίας, δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι φήμες κυκλοφόρησαν μετά την επισημοποίηση της διεξαγωγής αγώνων του ισπανικού και του ιταλικού πρωταθλήματος εκτός Ισπανίας και Ιταλίας, αλλά υπήρξε άμεση απάντηση από τον chief executive της Πρέμιερ Λιγκ.

Το παιχνίδι για παράδειγμα ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Βιγιαρεάλ, αναμένεται να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, ενώ στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετά ματς ιταλικών διοργανώσεων εκτός Ιταλίας.

«Δεν υπάρχει καμιά σκέψη για την διεξαγωγή αγώνων της Πρέμιερ Λιγκ εκτός Αγγλίας και το τονίζω κατηγορηματικά.

Τέτοιο ενδεχόμενο δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι, δεν υπήρξε καμιά συζήτηση στην Πρέμιερ Λιγκ για το συγκεκριμένο θέμα», τόνισε κατηγορηματικά ο Ρίτσαρντ Μάστερς, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να βάλει τέλος στα «σενάρια» που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες μέρες.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι πολλοί Αμερικανοί επιχειρηματίες, έχουν πλέον στα χέρια τους τα πλειοψηφικά πακέτα μετοχών ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ και θα ήθελαν να δουν αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, να διεξάγονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Δεν έχει άλλωστε περάσει πολύς καιρός από τότε που ο πρόεδρος της Λίβερπουλ, Τομ Βέρνερ είχε δηλώσει πως θα ήθελε να δει την ομάδα του να παίζει στη Νέα Υόρκη ή στο Τόκιο, το Λος Άντζελες ή το Ρίο.

Υπάρχουν πάντως και οι αντίθετες απόψεις, καθώς ο Αμερικανός ιδιοκτήτης της Μπόρνμουθ, Μπιλ Φόλεϊ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να δει την ομάδα του να δίνει αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ, εκτός Αγγλίας.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για την διεξαγωγή παιχνιδιών της Πρέμιερ Λιγκ στο εξωτερικό, καθώς το θέμα είχε απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο και πριν από μια δεκαετία.

Και τότε όμως είχε υπερισχύσει η άποψη να μην διεξαχθούν αγώνες εκτός Αγγλίας.

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο