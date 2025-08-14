Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Η Πρέμιερ Λιγκ είναι δίχως αμφιβολία το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και οι Άγγλοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα εκπληκτικό brand name, που φανερώνει την τεράστια δυναμική του ποδοσφαίρου στην συγκεκριμένη χώρα.

Η μεγάλη κατηγορία στην Αγγλία είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο και παρά τα «σενάρια» που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, περί διεξαγωγής αγώνων εκτός Αγγλίας, δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι φήμες κυκλοφόρησαν μετά την επισημοποίηση της διεξαγωγής αγώνων του ισπανικού και του ιταλικού πρωταθλήματος εκτός Ισπανίας και Ιταλίας, αλλά υπήρξε άμεση απάντηση από τον chief executive της Πρέμιερ Λιγκ.

Το παιχνίδι για παράδειγμα ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Βιγιαρεάλ, αναμένεται να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, ενώ στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετά ματς ιταλικών διοργανώσεων εκτός Ιταλίας.

«Δεν υπάρχει καμιά σκέψη για την διεξαγωγή αγώνων της Πρέμιερ Λιγκ εκτός Αγγλίας και το τονίζω κατηγορηματικά.

Τέτοιο ενδεχόμενο δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι, δεν υπήρξε καμιά συζήτηση στην Πρέμιερ Λιγκ για το συγκεκριμένο θέμα», τόνισε κατηγορηματικά ο Ρίτσαρντ Μάστερς, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να βάλει τέλος στα «σενάρια» που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες μέρες.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι πολλοί Αμερικανοί επιχειρηματίες, έχουν πλέον στα χέρια τους τα πλειοψηφικά πακέτα μετοχών ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ και θα ήθελαν να δουν αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, να διεξάγονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Δεν έχει άλλωστε περάσει πολύς καιρός από τότε που ο πρόεδρος της Λίβερπουλ, Τομ Βέρνερ είχε δηλώσει πως θα ήθελε να δει την ομάδα του να παίζει στη Νέα Υόρκη ή στο Τόκιο, το Λος Άντζελες ή το Ρίο.

Υπάρχουν πάντως και οι αντίθετες απόψεις, καθώς ο Αμερικανός ιδιοκτήτης της Μπόρνμουθ, Μπιλ Φόλεϊ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να δει την ομάδα του να δίνει αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ, εκτός Αγγλίας.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για την διεξαγωγή παιχνιδιών της Πρέμιερ Λιγκ στο εξωτερικό, καθώς το θέμα είχε απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο και πριν από μια δεκαετία.

Και τότε όμως είχε υπερισχύσει η άποψη να μην διεξαχθούν αγώνες εκτός Αγγλίας.