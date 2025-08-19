Μια «ανάσα» από την απόκτηση του Έζε η Τότεναμ

Η αλήθεια είναι πως ο Εμπερέτσι Έζε βρέθηκε στο «στόχαστρο» πολλών ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ το φετινό καλοκαίρι, αλλά η υπομονή και η επιμονή που επέδειξε η Τότεναμ, αναμένεται ν’ ανταμειφθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Spurs βρήκαν τον τρόπο για να κάμψουν τις αντιρρήσεις της Κρίσταλ Πάλας, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει παίξει και ο ίδιος ο παίκτης.

Τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως ο 27χρονος μέσος πίεσε πολύ την διοίκηση των «αετών» για να πάρει μεταγραφή και αυτό ήταν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα χέρια των ιθυνόντων της Τότεναμ.

Αυτό βεβαίως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι Spurs θα δώσουν στην Κρίσταλ Πάλας σχεδόν 70 εκατ. ευρώ, ένα μεγάλο δηλαδή ποσό, αλλά ο τεχνικός της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ ήθελε την απόκτηση του παίκτη.

Ο Έζε αγωνίζεται μια πενταετία στην Πάλας και έκανε πέρυσι μια καταπληκτική σεζόν, γεγονός βέβαια που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η Τότεναμ αποφάσισε να κάνει την υπέρβαση δίνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και τα τελευταία νέα αναφέρουν, πως απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο Έζε θα μετακομίσει από τ Σέλχαρστ Παρκ, αλλά δεν θα φύγει από το Λονδίνο κι αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του παίκτη.

Οι «αετοί» του Λονδίνου θα βάλουν στα ταμεία τους ένα μεγάλο ποσό, αλλά απ’ την άλλη πλευρά θα πρέπει να βρουν άμεσα τον παίκτη, που θα καλύψει το κενό του Έζε στην μεσαία τους γραμμή.

Τα χρονιά περιθώρια δεν είναι μεγάλα, αλλά όταν βγαίνεις στο μεταγραφικό «παζάρι» έχοντας την άνεση να ξοδέψεις πολλά χρήματα, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα.

Είναι δεδομένο πως οι διοικούντες την Πάλας έχουν «κυκλώσει» τα ονόματα κάποιων παικτών και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα.

Αυτός που φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην «κούρσα διαδοχής» του Έζε, είναι ο μέσος της Λέστερ, Μπιλάλ Ελ Κανούς αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα για την Πάλας.

Η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του παίκτη, και η οποία επέτρεπε στον Κανούς να φύγει με 30 εκατ. ευρώ, έληξε κι αυτό σημαίνει πως για να πάει ο παίκτης στην Πάλας, θα πρέπει να δώσουν το οκέι οι «αλεπούδες».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, η Λέστερ φέρεται να ζητά σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή κι απομένει να δούμε αν τελικά οι «αετοί» του Λονδίνου θα δώσουν το συγκεκριμένο ποσό ή αν θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε κάποια άλλη περίπτωση.