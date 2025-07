Τότεναμ: Απέκτησε τον Κούντους με 64 εκατομμύρια ευρώ

Θέμα χρόνου ήταν να έρθουν σε συμφωνία Τότεναμ και Γουέστ Χαμ, με τον Μοχάμεντ Κούντους να έχει δηλώσει πως δεν ενδιαφέρεται να πάει σε άλλη ομάδα. Εν τέλει, οι δύο ομάδες τα βρήκανε στα 64 εκατομμύρια ευρώ για τον Γκανέζο, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας έξι ετών με τους Λονδρέζους, αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις την Πέμπτη.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήταν αυτός που είχε αναφέρει πρώτος το ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον παίκτη και λίγες μέρες αργότερα, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, ανακοινώνει και επίσημα την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

