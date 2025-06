Νέος προπονητής της Τότεναμ ο Τόμας Φρανκ (pic)

Αλλαγή σελίδα και επισήμως στον πάγκο της Τότεναμ, αφού η κάτοχος του Europa League ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Τόμας Φρανκ, ως αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο 51χρονος Δανός είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των Λονδρέζων, ο οποίος θα μετακινηθεί κατά μόνο λίγα χιλιόμετρα, μετά από επτά χρόνια στον πάγκο της Μπρέντφορντ, την οποία οδήγησε στην Premier League το 2021 -μετά από 86 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, κράτησε την ομάδα του στην κορυφαία κατηγορία πολύ άνετα, τερματίζοντας στην 13η, την 9η, την 16η και την 10η θέση της βαθμολογίας στα χρόνια που ακολούθησαν. Με την Τότεναμ, ο Φρανκ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, ως το 2028.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.

Welcome, Thomas! 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025