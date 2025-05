«Στο στόχαστρο ο Τόμας Φρανκ ως πιθανός αντικαταστάτης του Ποστέκογλου»

Η Τότεναμ εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Τόμας Φρανκ, εάν δεν παραμείνει ο Άγγελος Ποστέκογλου στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Τα σενάρια αποχώρησης του Άγγελου Ποστέκογλου από την Τότεναμ φουντώνουν παρόλο που η σεζόν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του Europa League κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

❗️Tottenham have discussed about Thomas Frank among new manager candidates in case of Spurs sack Ange Postecoglou

✨️ Internal talks took place about several options.

