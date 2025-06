Η «χρυσή» αποζημίωση στον Ποστέκογλου σε περίπτωση που απολυθεί από την Τότεναμ (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League -τον πρώτο της τίτλο μετά από 17 χρόνια «ξηρασίας»- ωστόσο δεν έχει καθόλου βέβαιο μέλλον στους «σπερς».

Σύμφωνα με τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ, η ομάδα του Λονδίνου ετοιμάζεται να απολύσει τον Έλληνα προπονητή, με τον Τόμας Φρανκ να είναι ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του.

Για να αποχωρήσει όμως από την Τότεναμ ο Ποστέκογλου θα λάβει μία… μυθική αποζημίωση, όπως αναφέρει η «Telegraph». Συγκεκριμένα το ποσό, το οποίο θα λάβει ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, αγγίζει τα 4 εκατομμύρια λίρες.

🚨 Tottenham will have to pay head coach Ange Postecoglou £4m in compensation if they decide to sack the 59-year-old.

(Source: @TeleFootball) pic.twitter.com/H5KHL7mm73

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 6, 2025