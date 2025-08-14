sports betsson
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14 Αυγούστου 2025 | 16:48

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Οι περισσότεροι, αν όχι… όλοι, θεωρούσαν την Τότεναμ «χαμένη από χέρι» στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup απέναντι στην Παρί.

Και η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Λονδίνου δεν κατάφερε τελικά να πάρει το τρόπαιο, αλλά «χαμένη από χέρι» δεν ήταν, όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξη της σπουδαίας αναμέτρησης.

Οι Spurs έδειξαν με την εμφάνισή τους απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης ότι είναι σε θέση να πετύχουν σπουδαία πράγματα τη φετινή σεζόν και μετά την εικόνα που είδαμε στο Ούντινε, μπορούμε να πούμε ότι ο Τόμας Φρανκ έχει λόγους να αισιοδοξεί.

Δεν είναι εύκολο για καμιά ομάδα στην Ευρώπη να βάλει δύσκολα στην Παρί αλλά η Τότεναμ τα κατάφερε κι αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα.

Ο νέος τεχνικός των Λονδρέζων θεωρεί πως η ομάδα του μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Πρέμιερ Λιγκ που ξεκινά αύριο κι αν κρίνει κάποιος από την απόδοση της Τότεναμ στον τελικό με την Παρί, μάλλον έχει δίκιο να το πιστεύει.

Οι Λονδρέζοι έδειξαν πολλά καλά στοιχεία κόντρα στην καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα της περσινής σεζόν και τα μηνύματα που έστειλαν είναι δίχως άλλο… υπολογίσιμα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ.

Σίγουρα η Τότεναμ δεν είναι στο επίπεδο της Λίβεροπουλ, της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο η ομάδα που είδαμε κόντρα στην Παρί αφήνει περιθώρια μεγάλης αισιοδοξίας στους οπαδούς της.

Αισιοδοξία για μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και θα κάνει τους οπαδούς της να ξεχάσουν σύντομα την κακή χρονιά στην περσινή Πρέμιερ Λιγκ.

Απ’ την άλλη βέβαια κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Τότεναμ πήρε το Europa League αλλά στο αγγλικό πρωτάθλημα η πορεία της ήταν από τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων.

Όπως και να έχουν πάντως τα πράγματα, ένα είναι σίγουρο. Ο Τόμας Φρανκ δείχνει ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και σ’ αυτό άλλωστε στάθηκαν οι περισσότεροι παίκτες της Τότεναμ μετά το τέλος του αγώνα με την Παρί.

Υπήρχε βέβαια η απογοήτευση για την απώλεια του τροπαίου στα πέναλτι, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που η Τότεναμ έδειχνε ικανή για το «μεγάλο κόλπο», αλλά όλοι συμφωνούσαν πως ξεκινά μια νέα εποχή για την ομάδα του Λονδίνου.

Μπορεί οι Λονδρέζοι να μην κατάφεραν να πάρουν το Super Cup, κατάφεραν όμως να κερδίσουν τα θετικά σχόλια όλης της Ευρώπης για την εμφάνιση που πραγματοποίησαν απέναντι στην ομάδα που κατέκτησε πέρυσι το Champions League κι αυτό φανερώνει πολλά.

Η πρεμιέρα της Τότεναμ στην Πρέμιερ Λιγκ είναι το Σάββατο το απόγευμα, με τους Spurs να φιλοξενούν την Μπέρνλι.

Vita.gr
sp_banner_Desk
betson_textlink
