Super Cup: Κεφαλιά του Ρομέρο και 2-0 η Τότεναμ (vids)
Ο Ρομέρο σκόραρε με κεφαλιά στο 48’ και έκανε το 2-0 για την Τότεναμ στον τελικό του Super Cup.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό του Super Cup η Τότεναμ, καθώς η βρετανική ομάδα στο 48’ έκανε το 2-0 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Ο Ρομέρο βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και με σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ για το 2-0 της Τότεναμ.
Δείτε το γκολ:
Υπενθυμίζουμε ότι οι Βρετανοί άνοιξαν το σκορ στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Φαν ντε Φεν.
Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.
Θυμηθείτε το 1-0:
