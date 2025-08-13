Super Cup: Κεφαλιά του Ρομέρο και 2-0 η Τότεναμ (vids)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό του Super Cup η Τότεναμ, καθώς η βρετανική ομάδα στο 48’ έκανε το 2-0 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ρομέρο βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και με σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ για το 2-0 της Τότεναμ.

Δείτε το γκολ:

Υπενθυμίζουμε ότι οι Βρετανοί άνοιξαν το σκορ στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Φαν ντε Φεν.

Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.

Θυμηθείτε το 1-0: