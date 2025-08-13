Τρομερή επέμβαση του Σεβαλιέ στο σουτ του Ριτσάρλισον (vid)

Η Τότεναμ είχε την πρώτη καλή στιγμή στον τελικό του Super Cup με την Παρί.

Ήταν το 23ο λεπτό όταν ο Κούντους έκλεψε και βρήκε τον Ριτσάρλισον, με τον Βραζιλιάνο να πιάνει δυνατό σουτ και τον Σεβαλιέ να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Δείτε τη φάση: