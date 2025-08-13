Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ: Οι εντεκάδες του Super Cup (pic)
Λουίς Ενρίκε και Τόμας Φρανκ έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και στην Τότεναμ.
- Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
- Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές – Ξεχώρισε η Renk Group
- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές
- Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
H πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, και η νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, διεκδικούν το ευρωπαϊκό Super Cup στο Friuli στο Ούντινε.
Λουίς Ενρίκε και Τόμας Φρανκ έκαναν γνωστές τις εντεκάδες για το σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της σεζόν.
Οι εντεκάδες
Οι εντεκάδες:
Παρί: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια
Τότεναμ: Βικάριο, Πέδρο Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπεντανκούρ, Σαρ, Κούντους, Ριτσάρλισον, Σπένς
- Παναθηναϊκός: Η «συμφωνία» για Ουναΐ και η πραγματικότητα
- Ράτζκοφ ενόψει ΑΕΚ: «Μας απασχολεί περισσότερο πως θα εμφανιστούμε εμείς»
- LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
- Μπαρτσελόνα: Επείγον αίτημα του Λαπόρτα για «ένεση» 7 εκατ. ευρώ
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ: Οι εντεκάδες του Super Cup (pic)
- Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση πριν το σπουδαίο φιλικό με τη Νάπολι (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις