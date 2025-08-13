Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ: Οι εντεκάδες του Super Cup (pic)

H πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, και η νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, διεκδικούν το ευρωπαϊκό Super Cup στο Friuli στο Ούντινε.

Λουίς Ενρίκε και Τόμας Φρανκ έκαναν γνωστές τις εντεκάδες για το σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της σεζόν.

Οι εντεκάδες:

Παρί: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια

Τότεναμ: Βικάριο, Πέδρο Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπεντανκούρ, Σαρ, Κούντους, Ριτσάρλισον, Σπένς