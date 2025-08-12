Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε τον Ζαμπάρνι

Ο Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε, την Τρίτη (12/8), την απόκτηση του Ουκρανού αμυντικού, Ίλια Ζαμπάρνι, από την Μπόρνμουθ.

Οι Παριζιάνοι δαπάνησαν ένα ποσό περί των 63 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 22χρονου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο που θα διαρκέσει μέχρι το 2030.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Ίλια Ζαμπαρνί. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, που θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 6, γίνεται έτσι ο πρώτος Ουκρανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου», αναφέρει η ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου.