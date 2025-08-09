Η Παρί περιμένει προτάσεις για τον Ντοναρούμα – Τι γίνεται με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει καταφέρει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τζίτζι Ντοναρούμα με αποτέλεσμα εκείνος να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου…
Η συνεργασία της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Τζίτζι Ντοναρούμα ολοκληρώνεται το 2026 και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η… χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου ο Ιταλός να ανανεώσει το συμβόλαιό του.
Έτσι οι Παριζιάνοι τον έχουν στην λίστα με τους υπό παραχώρηση παίκτες, με την πιθανότητα να φύγει να είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
Ο Ντοναρούμα και οι ενδιαφερόμενοι
Ήδη για την περίπτωση του Ιταλού τερματοφύλακα έχουν δείξει ενδιαφέρον η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ίντερ, που έχουν κάνει κρούση στην Παρί για να ενημερωθούν για τα οικονομικά δεδομένα.
Οι Παριζιάνοι έχουν ενημερώσει ότι ο Ντοναρούμα είναι διαθέσιμος με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και πλέον περιμένουν τους τρεις ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Η Γιουνάιτεντ μοιάζει να είναι οι πιο ζεστή από τις τρεις καθώς δεν θέλει να κρατήσει τον Ονάνα, ψάχνει τρόπο να βγει από το συμβόλαιο που έχει μαζί του και επιχειρεί ολικό rebuild, ώστε να καταφέρει να επανέλθει στην κορυφή της Premier League μετά το 2013.
