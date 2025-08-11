Ο Κόλο Μουανί θέλει να φύγει από την Παρί και να επιστρέψει στην Γιουβέντους
Ο Ραντάλ Κόλο Μουανί θέλει να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν και να πάρει εκ νέου μεταγραφή στην Γιουβέντους.
Ο Ραντάλ Κόλο Μουανί επιθυμεί να αποχωρήσει από την Γαλλία και να επιστρέψει στην Ιταλία και την Γιουβέντους στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περυσινής σεζόν.
Η «Μεγάλη Κυρία», μάλιστα έχει καταθέσει πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Κόλο Μουανί με τον Γάλλο επιθετικό να πιέζει για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Ο Κόλο Μουανί και ο… Σέσκο
Για τον Κόλο Μουανί ενδιαφέρεται και η Νιούκαστλ, μετά το ναυάγιο της υπόθεσης του Μπέντζαμιν Σέσκο που κατέληξε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, γιατί κοιτάζει και προς άλλες κατευθύνσεις.
Ο Γάλλος στην Ιταλία βρήκε και πάλι τον εαυτό του, έπαιξε αρκετά και αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα της επιθυμίας του να επιστρέψει στην Γιουβέντους παρά το γεγονός πως δεν είναι πλέον προπονητής ο Τιάγκο Μότα, ο οποίος τον πήρε εκεί, με τον Ιγκόρ Τούντορ να κάθεται πλέον στην άκρη του πάγκου.
- Η Φούλαμ έκανε νέα πρόταση στην Σαχτάρ για Κέβιν – Πόσα χρήματα ζητάνε οι Ουκρανοί
- Ο Νέιπιερ, ο Σανλί και ένας πρώην ερυθρόλευκος: Ποιοι παίκτες κυκλοφορούν ελεύθεροι στη Euroleague (vids)
- Σλοτ: «Δεχόμαστε αρκετά γκολ και χρειαζόμαστε μια μικρή προσαρμογή αμυντικά»
- Ο Κώστας Αντετοκούνμπο και μία εμφάνιση που θα άρεσε στον Μπαρτζώκα (vids)
- Όπως τον πήραν έτσι τον δίνουν: Οι Σέλτικς θέλουν να ανταλλάξουν τον Σίμονς
- Οι Μπουλς πρόσφεραν νέο τετραετές συμβόλαιο στον Γκίντι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις