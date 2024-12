Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρονται για τον «φευγάτο» Κόλο Μουανί

Με το ένα πόδι εκτός της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται ο Ραντάλ Κόλο Μουανί, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε με την αποχώρηση του να θεωρείται δεδομένη.

Οι Παριζιάνοι έχουν ήδη ανοίξει επαφές με συλλόγους για τον δανεισμό και όπως αναφέρει ο Γερμανός ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η περίπτωσή του απασχολεί τόσο τη Λίβερπουλ όσο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨🔵🔴 Randal Kolo Muani is set to leave @PSG_inside during the winter transfer window. Concrete talks with potential teams about a loan deal are ongoing. PSG would like to include an obligation to buy.

Currently, there is a strong chance he will move to the Premier League.… pic.twitter.com/pIdO1DU187

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 25, 2024