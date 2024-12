Ο σεφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την… άφησε για χάρη της McLaren

Αλλαγές παντού και σε όλα τα πόστα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς εκτός από ποδοσφαιριστές ο αγγλικός σύλλογος ψάχνει και νέο σεφ. Ο Ομάρ Μεζιάνε, αποχώρησε από τον σύλλογο μετά από δύο χρόνια υπηρεσίας για να αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής σεφ στην ομάδα της McLaren στη Formula 1.

Ο Μεζιάνε είχε ποικιλία στο μενού και δημιουργούσε εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής για τους παίκτες. Κατά τη διάρκεια μάλιστα, των ταξιδιών της ομάδας ενσωμάτωνε και τις τοπικές κουζίνες για να προσφέρει μία γεύση από την τοπική κουλτούρα της κάθε περιοχής.

🚨 Manchester United first-team head chef Omar Meziane has left the club after two years to become the executive chef at the McLaren Formula One team. 👨‍🍳🏎

He has been hugely popular with United’s first-team squad.

(Source: @MailSport) pic.twitter.com/SBhROAMzHa

