Κηφισιά-Λεβαδειακός 1-0: Νίκη-ανάσα μετά από εννέα αγωνιστικές!

Με γκολ του Ποκόρνι στο 13’ η Κηφισιά νίκησε 1-0 τον Λεβαδειακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα των βορείων προαστίων, που παρατάχθηκε αμυντικά και άντεξε μέχρι το τέλος, πέτυχε την πρώτη νίκη της για το πρωτάθλημα το 2026 και πήρε ανάσα καθώς πανηγύρισε μετά από εννέα αγωνιστικές. Έτσι, ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας. Ο Λεβαδειακός δείχνει ότι βρίσκεται σε κρίση, μπορεί να παραμένει τέταρτος με 39 βαθμούς, όμως «μετράει» τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς τρίποντο (= τρείς ήττες και μια ισοπαλία). Οι Βοιωτοί πίεσαν στο τέλος αλλά δεν βρήκαν δίχτυα. Η Κηφισιά είχε να νικήσει από τις 29 Νοεμβρίου 2025, 3-0 τον Πανσερραϊκό στη Νεάπολη.

Ακυρώθηκε γκολ

Η Κηφισιά ξεκίνησε με στόχο το γρήγορο γκολ, πιέζοντας ψηλά. Έτσι κατάφερε να προηγηθεί στο 13’ με κεφαλιά του Ποκόρνι, μετά από κόρνερ του Πόμπο.

Μετά το γκολ η κατοχή της μπάλας πέρασε στον Λεβαδειακό, χωρίς να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία, αν και η Κηφισιά έδειξε να έχει αμυντικά προβλήματα. Από του Βοιωτούς ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Οζέγκοβιτς στο 16’. Πάντως, η ομάδα των βορείων προαστίων θα μπορούσε να σκοράρει στο 45+3’, αλλά το σουτ του Λαρουσί μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ.

Οι ευκαιρίες του Χριστόπουλου

Ο Λεβαδειακός πίεζε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και στο 52’ ο Βήχος έχασε ευκαιρία (κεφαλιά άουτ). Την ίδια κατάληξη είχε σουτ του Κωστή στο 55’. Η Κηφισιά πρόσεξε την άμυνά της και απείλησε με τον Χριστόπουλο στο 63’ και στο 65’. Ο Χριστόπουλος έχασε μεγάλη ευκαιρία και στο 77’ καθώς πλάσαρε άστοχα, μετά από λάθος του Λοντίγκιν και γύρισμα του Ρουκουνάκη.

Ο Λεβαδειακός στο τέλος έκλεισε την Κηφισιά και στο 81’ ο Μπάλτσι είχε κεφαλιά άουτ, μετά από σέντρα του Τσάπρα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τεχνικός της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε να μην ρισκάρει, παρέταξε αμυντικά την ομάδα του και δικαιώθηκε, καθώς ο Λεβαδειακός έμεινε στις ευκαριίες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Κηφισιά προηγήθηκε στην πρώτη καλή στιγμή που είχε και βγήκε το πλάνο για να σκοράρει νωρίς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Οζέγκοβιτς εγκλωβίστηκε από τους αντίπαλους αμυντικούς και έγινε αλλαγή. Δεν ήταν να ξεκινήσει, όμως την τελευταία στιγμή παρουσιάστηκε πρόβλημα με τον Οζμπολτ και πήρε τη θέση του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ματσούκας (Εύβοιας) έπρεπε να αποβάλει τον Λαρουσί της Κηφισιάς με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 34’, επειδή πάτησε τον Πεντρόσο. Όμως, δεν έδωσε ούτε το φάουλ, κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής!

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Λεβαδειακός σκόραρε με τον Οζέγκοβιτς μετά από γύρισμα του Βήχου στο 16’ και ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) επιβεβαίωσε με το ημιαυτόματο οφσάιντ τον βοηθό Στάικο (Λάρισας) που σήκωσε τη σημαία. Στο 44’ εξέτασε αν υπάρχει πέναλτι σε χέρι του Πέτκοφ και επιβεβαίωσε ότι σωστά ο Ματσούκας δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς.

ΣΚΟΡΕΡ: 13’ Ποκόρνι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Ποκόρνι, Πέτκοφ, Κονατέ, Λαρουσί, Πέρεθ (88’ Μποτία), Αμανί, Νάνελι (88’ Σόουζα), Πόμπο (69’ Ρουκουνάκης), Μπένι (46’ ‘Εμπο), Χριστόπουλος (83’ Θεοδωρίδης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα (73’ Παλάσιος), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (87΄Λαμαράνα), Κωστή (87’ Μανθάτης), Φίλων, Μπάλτσι, Πεδρόζο, Οζέγκοβιτς (79’ Νίκας).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

9/3 Παναιτωλικός-Κηφισιά (18:00)

8/3 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός (19:00)

-Την Τετάρτη 4/3 η Κηφισιά υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε εξ αναβολής παιχνίδι