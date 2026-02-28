magazin
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Άννα Βίσση: Για ποιον λόγο θα είναι απόψε κλειστό το Hotel Ερμού και ποιες άλλες πίστες
28 Φεβρουαρίου 2026

Άννα Βίσση: Για ποιον λόγο θα είναι απόψε κλειστό το Hotel Ερμού και ποιες άλλες πίστες

Η Άννα Βίσση δεν θα εμφανιστεί απόψε στο νυχτερικό κέντρο της οδού Πειραιώς.

Σύνταξη
Spotlight

Η Άννα Βίσση, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram,  γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους και στους θαυμαστές της, πως απόψε Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται θα παραμείνει κλειστό.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια εξήγησε πως τόσο η ίδια όσο και η συνεργάτες της, με τη συγκεκριμένη απόφαση τους θέλουν να εκφράσουν το σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειες από την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Άννα Βίσση: Η ανακοίνωση του Hotel Ερμού

Στην ανακοίνωση αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν. HOTEL ERMOU».

Ποια νυχτερινά κέντρα θα μείνουν κλειστά

Το Έναστρον, με τον Χρήστο Μάστορα και την Ελένη Φουρέιρα, με ανακοίνωση τους δηλώνουν ότι η σιωπή είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει ο χώρος της ψυχαγωγίας σε μια τέτοια επέτειο.

Κλειστό θα παραμείνει και το Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αντίστοιχα, η Αυτοκίνηση, με την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά, ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει, συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης η Ακτή Πειραιώς με το σχήμα Νατάσσα Θεοδωρίδου – Αναστασία, το MonaLisa στη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, ενώ το Barbarella ανέβαλε την προγραμματισμένη του πρεμιέρα για μετά την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
