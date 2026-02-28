Άννα Βίσση: Για ποιον λόγο θα είναι απόψε κλειστό το Hotel Ερμού και ποιες άλλες πίστες
Η Άννα Βίσση δεν θα εμφανιστεί απόψε στο νυχτερικό κέντρο της οδού Πειραιώς.
Η Άννα Βίσση, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους και στους θαυμαστές της, πως απόψε Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται θα παραμείνει κλειστό.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια εξήγησε πως τόσο η ίδια όσο και η συνεργάτες της, με τη συγκεκριμένη απόφαση τους θέλουν να εκφράσουν το σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειες από την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
Άννα Βίσση: Η ανακοίνωση του Hotel Ερμού
Στην ανακοίνωση αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν. HOTEL ERMOU».
Ποια νυχτερινά κέντρα θα μείνουν κλειστά
Το Έναστρον, με τον Χρήστο Μάστορα και την Ελένη Φουρέιρα, με ανακοίνωση τους δηλώνουν ότι η σιωπή είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει ο χώρος της ψυχαγωγίας σε μια τέτοια επέτειο.
Κλειστό θα παραμείνει και το Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αντίστοιχα, η Αυτοκίνηση, με την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά, ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει, συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος.
Κλειστά θα παραμείνουν επίσης η Ακτή Πειραιώς με το σχήμα Νατάσσα Θεοδωρίδου – Αναστασία, το MonaLisa στη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, ενώ το Barbarella ανέβαλε την προγραμματισμένη του πρεμιέρα για μετά την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
