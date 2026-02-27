Άννα Βίσση: Oι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στην Αίγυπτο

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στην Αίγυπτο, επιλέγοντας έναν προορισμό με σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον, όπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την εμπειρία της.

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με την εξωτική Αίγυπτο

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, η τραγουδίστρια κοινοποίησε μέσω των social media μερικές νέες φωτογραφίες από τους χώρους που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της του ταξιδιού της.

Μαζί με την Άννα Βίσση ταξίδεψαν ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του Δήμητρα Κούστα παρέα με τα παιδιά τους, καθώς και η αδερφή της τραγουδίστριας, Νίκη Βίσση.

Η ανάρτηση από το μαγευτικό ταξίδι

Στις φωτογραφίες έχει εικόνες από τους εμβληματικούς ναούς και γράφει στην ανάρτηση της:

«Τελευταία μέρα στην Αίγυπτο. Εντυπωσιασμένη από την ομορφιά των ναών», έγραψε σε Instagram story που έκανε.

Η παρέα επισκέφθηκε εμβληματικά σημεία της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του Καΐρου, ενώ παράλληλα χάρηκε στιγμές χαλάρωσης μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Άννα Βίσση: Η ιδιαίτερη σχέση με το ζευγάρι Κούστα

Η σχέση της τραγουδίστριας με το ζευγάρι Κούστα είναι ιδιαίτερα στενή, κάτι που επιβεβαιώθηκε και το περασμένο καλοκαίρι, όταν έγινε νονά στον γιο τους, Γιάννη Junior.

Η βάπτιση πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό χώρο στο Κάπρι της Ιταλίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ οι εορτασμοί κράτησαν τρεις ημέρες και κορυφώθηκαν με ιδιωτική συναυλία του Elton John.

Άννα Βίσση: Τα επόμενα καλλιτεχνικά της σχέδια

Τα επόμενα μουσικά της βήματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσω της εταιρείας D&A Productions, την οποία έχει συνιδρύσει με τη Δήμητρα Κούστα.

Μετά από δέκα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο Hotel Ερμού, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για μια νέα καλλιτεχνική βάση. Την επόμενη σεζόν θα εμφανίζεται στο Αθηνών Αρένα, έναν χώρο που πέρασε πρόσφατα στην ιδιοκτησία του Γιάννη Κούστα.