«Τρώει, πίνει, παίζει χαρτιά, βρίζει»: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για την φιλία της με την Άννα Βίσση
«Δεν είναι η Άννα πια όταν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι ένα θέαμα. Είναι ένα υπερθέαμα», είπε μεταξύ άλλων η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
- Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
- Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
- Κρέας τριχωτού ρινόκερου βρέθηκε στο στομάχι προϊστορικού λύκου – Το DNA ήταν άθικτο
- Συμφωνία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ με το υλικό της Wikipedia
Για τη φιλία της με την Άννα Βίσση μίλησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, περιγράφοντας με χιούμορ στιγμές από την καθημερινότητά τους, μακριά από τη σκηνή και τα φώτα. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις βραδιές κανάστας, τις συνήθειες της τραγουδίστριας και στη μεγάλη αλλαγή της όταν ανεβαίνει στην πίστα.
«Πίνει, παίζει χαρτιά και βρίζει», είπε με χιούμορ η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, περιγράφοντας τη φίλη της Άννα Βίσση μακριά από τη σκηνή.
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, σημείωσε ότι η καθημερινότητά τους δεν έχει καμία σχέση με το λαμπερό lifestyle που συχνά προβάλλεται, καθώς περνούν χρόνο μαζί απλά, παίζοντας κανάστα. Όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια ζει το παιχνίδι με πάθος και χωρίς φίλτρα, δίνοντας αφορμή για γέλια στην παρέα.
«Είναι ένα υπερθέαμα»
Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε και στη σκηνική παρουσία της Άννας Βίσση, τονίζοντας τη μεγάλη αλλαγή που κάνει όταν ανεβαίνει στην πίστα. Όπως είπε, πάνω στη σκηνή δεν θυμίζει την Άννα της καθημερινότητας, αλλά μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό θέαμα που καθηλώνει το κοινό.
«Κάνει μία φοβερή μεταμόρφωση. Δεν είναι η Άννα πια όταν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι ένα θέαμα. Είναι ένα υπερθέαμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Είσαι με τα καλά σου; Έχεις αποτρελαθεί;»
Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε και μια χαρακτηριστική ιστορία από τη φιλία τους, που συνέβη την ώρα που η Άννα Βίσση βρισκόταν πάνω στη σκηνή.
«Της έχω κάνει το εξής. Έχουμε πει, ‘θα τελειώσει σήμερα η Αννούλα για να πάμε να παίξουμε κανάστα’. Είμαστε κάτω εγώ και ο Χάρης, το ταίρι. Και είναι πάνω ο Τσεβάς. Αυτή είναι η παρέα της κανάστας. ‘Έχει πάει πια 4, τι ώρα θα παίζαμε χαρτιά;’», περιέγραψε αρχικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
Ενώ συμπλήρωσε: «Το σπίτι της είναι μακριά. Θέλεις μία ώρα δρόμο να πας. Της κάνω νόημα ότι φεύγω, είχα παρκάρει στο θέατρο. Και μου λένε λίγο αργότερα, ότι η Άννα είναι ακόμα στην πίστα και τραγουδάει. Ξαναπάω στο μαγαζί, μπαίνω μέσα και ανεβαίνω στη σκηνή και της λέω: ‘Είσαι με τα καλά σου; Έχεις αποτρελαθεί; Τι ώρα θα παίξουμε χαρτιά;’. Μας έπιασαν τα γέλια».
- «Τρώει, πίνει, παίζει χαρτιά, βρίζει»: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για την φιλία της με την Άννα Βίσση
- Λέσβος: Οι διασώστες της ERCI στο εδώλιο – Εισαγγελική πρόταση για αθώωση
- Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
- Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός 3-0: Ήττα στην Τουρκία αλλά εξακολουθούν να ελπίζουν οι «ερυθρόλευκες»
- Από τη Βενεζουέλα στο… Ιράν – Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου
- Η Σόφι Τέρνερ μεταμορφώνεται σε Λάρα Κροφτ – Δείτε την πρώτη εικόνα
- Γιατί η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά τις αρετές των μετρητών;
- Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις