«Τρώει, πίνει, παίζει χαρτιά, βρίζει»: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για την φιλία της με την Άννα Βίσση

Για τη φιλία της με την Άννα Βίσση μίλησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, περιγράφοντας με χιούμορ στιγμές από την καθημερινότητά τους, μακριά από τη σκηνή και τα φώτα. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις βραδιές κανάστας, τις συνήθειες της τραγουδίστριας και στη μεγάλη αλλαγή της όταν ανεβαίνει στην πίστα.

«Πίνει, παίζει χαρτιά και βρίζει», είπε με χιούμορ η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, περιγράφοντας τη φίλη της Άννα Βίσση μακριά από τη σκηνή.

Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, σημείωσε ότι η καθημερινότητά τους δεν έχει καμία σχέση με το λαμπερό lifestyle που συχνά προβάλλεται, καθώς περνούν χρόνο μαζί απλά, παίζοντας κανάστα. Όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια ζει το παιχνίδι με πάθος και χωρίς φίλτρα, δίνοντας αφορμή για γέλια στην παρέα.

«Είναι ένα υπερθέαμα»

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε και στη σκηνική παρουσία της Άννας Βίσση, τονίζοντας τη μεγάλη αλλαγή που κάνει όταν ανεβαίνει στην πίστα. Όπως είπε, πάνω στη σκηνή δεν θυμίζει την Άννα της καθημερινότητας, αλλά μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό θέαμα που καθηλώνει το κοινό.

«Κάνει μία φοβερή μεταμόρφωση. Δεν είναι η Άννα πια όταν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι ένα θέαμα. Είναι ένα υπερθέαμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είσαι με τα καλά σου; Έχεις αποτρελαθεί;»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε και μια χαρακτηριστική ιστορία από τη φιλία τους, που συνέβη την ώρα που η Άννα Βίσση βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

«Της έχω κάνει το εξής. Έχουμε πει, ‘θα τελειώσει σήμερα η Αννούλα για να πάμε να παίξουμε κανάστα’. Είμαστε κάτω εγώ και ο Χάρης, το ταίρι. Και είναι πάνω ο Τσεβάς. Αυτή είναι η παρέα της κανάστας. ‘Έχει πάει πια 4, τι ώρα θα παίζαμε χαρτιά;’», περιέγραψε αρχικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Ενώ συμπλήρωσε: «Το σπίτι της είναι μακριά. Θέλεις μία ώρα δρόμο να πας. Της κάνω νόημα ότι φεύγω, είχα παρκάρει στο θέατρο. Και μου λένε λίγο αργότερα, ότι η Άννα είναι ακόμα στην πίστα και τραγουδάει. Ξαναπάω στο μαγαζί, μπαίνω μέσα και ανεβαίνω στη σκηνή και της λέω: ‘Είσαι με τα καλά σου; Έχεις αποτρελαθεί; Τι ώρα θα παίξουμε χαρτιά;’. Μας έπιασαν τα γέλια».