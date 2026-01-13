Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση διανύει μια από τις πιο λαμπερές καλλιτεχνικές περιόδους της. Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε σε μεγάλο πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, όπου συναντήθηκε με θαυμαστές της και υπέγραψε τα νέα της άλμπουμ.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον νέο επιχειρηματικό χώρο στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί από την επόμενη σεζόν, το Αθηνών Αρένα.

Το νέο τραγούδι και το μήνυμα για τη νέα χρονιά

«Το νέο μου τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάθε άνθρωπο που νιώθει ξεχωριστός. Η ευχή μου για το 2026 ήταν όλοι να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Εγώ το είχα πάντα. Ήμουν… ψώνιο από 5 χρονών», ανέφερε αρχικά η Άννα Βίσση.

Άννα Βίσση: Η ανακαίνιση του Αθηνών Arena

Παράλληλα, η Άννα Βίσση χθες έκανε ανάρτηση από το Αθηνών Αρένα, όπου βρέθηκε μαζί με τη συνεργάτιδά της Δήμητρα Κούστα, καθώς και με τον γνωστό αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο. Τι σχολιάσε η ίδια;

«Η ανάρτηση που έκανα ήταν από την πρώτη επίσκεψη που έκανα με τον αρχιτέκτονα Peter Marino στον χώρο που θα μεταφερθώ τον χειμώνα.

Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί θα αναβιωθεί ο χώρος, θα αλλάξει τελείως. Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι», σημειώνει η τραγουδίστρια.

Στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά, απάντησε ξεκάθαρα: «Όσο έχω φωνή και μπορώ θα τραγουδάω, ναι!»