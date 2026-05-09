Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία κόντρα στην ΑΕΚ (10/5, 19:30) στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

O Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην σημερινή (9/5) -τελευταία- προπόνηση ενόψει του ματς, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναγκάζεται να τον αφήσει εκτός αποστολής για την Κυριακάτικη αναμέτρηση.

Από’ κει και πέρα, εκτός αποστολής είναι ο τιμωρημένος Ερνάντεθ, οι τραυματίες Σάντσες, Κάτρης, που έκαναν ατομικό και οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό, που συνέχισαν τις θεραπείες τους.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.