Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν
Αθλητισμός & Σπορ 09 Μαΐου 2026

Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους» να χάνουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την έξοδο στο επόμενο Champions League – Έντονες αποδοκιμασίες στο «Άνφιλντ» για Κλοπ και παίκτες.

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

«Μοιρασιά» στο Άνφιλντ με το 1-1 ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League, ένα αποτέλεσμα που δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις δύο ομάδες. Οι «κόκκινοι» είχαν την ευκαιρία, με νίκη, να σφραγίσουν οριστικά την παρουσία τους στην πεντάδα και την έξοδο στο επόμενο Champions League δύο αγώνες πριν το τέλος, ωστόσο αυτό θα πρέπει να περιμένει.

Την ίδια ώρα, οι «μπλε», που ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, απώλεσαν με τη σειρά τους την ευκαιρία να πλησιάσουν τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Μετά την ισοπαλία αυτή, η Λίβερπουλ έφτασε τους 59 βαθμούς και είναι 4η μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπόλοιποι αγώνες, ενώ στους 49 και την 9η θέση είναι η Τσέλσι.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν καλύτερη μονάχα στο πρώτο τέταρτο, όταν και προηγούνταν άλλωστε στο σκορ. Το 1-0 έγινε στο 6′ όταν ο Ενγκουμόχα έδωσε για τον Γκράβενμπερχ και αυτός με τρομερό βολέ εκτός περιοχής έγραψε το 1-0. Στο 28′ η Τσέλσι είχε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία με τον Κουκουρέγια και στο 35′ ισοφάρισε το σκορ, με το φάουλ του Έντσο Φερνάντες, δοκάρι και μέσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ακυρώθηκαν δύο γκολ για οφσάιντ, ένα για κάθε ομάδα. Στο 49′ αυτό του Πάλμερ για την Τσέλσι και στο 58′ αυτό του Τζόουνς για τη Λίβερπουλ. Ως το φινάλε του αγώνα, η Λίβερπουλ είχε δύο δοκάρια (και άουτ), στο 71′ με το σουτ του Σομποσλάι και στο 79′ με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ μετά από κόρνερ, όμως συνολικά η παρουσία της στο δεύτερο 45λεπτο ήταν πολύ κακή. Σε βαθμό -που σε συνδυασμό με την συνολική φετινή παρουσία της- όλο το «Άνφιλντ» αποδοκίμασε έντονα μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Ενδεικτικό του κλίματος στους «ρεντς» η επίσης μαζική γιούχα της εξέδρας για τον Άρνε Σλοτ στο 67′, όταν ο Ολλανδός έκανε αλλαγή τον Ρίο Ενγκουμόχα για να βάλει τον Ίσακ. Εκείνη τη στιγμή, ο 17χρονος Άγγλος επιθετικός ήταν ο ένας από τους δύο καλύτερους παίκτες της ομάδας του, μαζί με τον σκόρερ Ράιαν Γκράβενμπερχ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Τζόουνς, Κονατέ (77′ Γκόμες), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Φρίμπονγκ, Ενγκουμόχα (67′ Ίσακ), Σομποσλάι, Χάκπο (77′ Κιέζα)

Τσέλσι (Κάλουμ ΜακΦάρλαν): Γιόργκενσεν, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Αντρέι Σάντος (63′ Τζέιμς), Καϊσέδο, Πάλμερ, Κουκουρέγια, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής

Σάββατο 9/5

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1
17:00 Μπράιτον – Γουλβς
17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ
19:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

Κυριακή 10/5

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα
16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ
18:30 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
22:00 Τότεναμ – Λιντς

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Αθλητική Ροή
Πανσερραϊκός-Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ξεκαθάρισε ότι η επόμενη σεζόν περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και άνοδο.

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο
Ελλάδα 09.05.26

Το τροχαίο είχε γίνει ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν αστυνομικός σε υπηρεσία παραβίασε με τη μοτοσυκλέτα ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
Ελλάδα 09.05.26

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδα 09.05.26

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Κόσμος 09.05.26

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
MV Hondus 09.05.26

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

