Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν

«Μοιρασιά» στο Άνφιλντ με το 1-1 ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League, ένα αποτέλεσμα που δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις δύο ομάδες. Οι «κόκκινοι» είχαν την ευκαιρία, με νίκη, να σφραγίσουν οριστικά την παρουσία τους στην πεντάδα και την έξοδο στο επόμενο Champions League δύο αγώνες πριν το τέλος, ωστόσο αυτό θα πρέπει να περιμένει.

Την ίδια ώρα, οι «μπλε», που ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, απώλεσαν με τη σειρά τους την ευκαιρία να πλησιάσουν τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Μετά την ισοπαλία αυτή, η Λίβερπουλ έφτασε τους 59 βαθμούς και είναι 4η μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπόλοιποι αγώνες, ενώ στους 49 και την 9η θέση είναι η Τσέλσι.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν καλύτερη μονάχα στο πρώτο τέταρτο, όταν και προηγούνταν άλλωστε στο σκορ. Το 1-0 έγινε στο 6′ όταν ο Ενγκουμόχα έδωσε για τον Γκράβενμπερχ και αυτός με τρομερό βολέ εκτός περιοχής έγραψε το 1-0. Στο 28′ η Τσέλσι είχε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία με τον Κουκουρέγια και στο 35′ ισοφάρισε το σκορ, με το φάουλ του Έντσο Φερνάντες, δοκάρι και μέσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ακυρώθηκαν δύο γκολ για οφσάιντ, ένα για κάθε ομάδα. Στο 49′ αυτό του Πάλμερ για την Τσέλσι και στο 58′ αυτό του Τζόουνς για τη Λίβερπουλ. Ως το φινάλε του αγώνα, η Λίβερπουλ είχε δύο δοκάρια (και άουτ), στο 71′ με το σουτ του Σομποσλάι και στο 79′ με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ μετά από κόρνερ, όμως συνολικά η παρουσία της στο δεύτερο 45λεπτο ήταν πολύ κακή. Σε βαθμό -που σε συνδυασμό με την συνολική φετινή παρουσία της- όλο το «Άνφιλντ» αποδοκίμασε έντονα μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Ενδεικτικό του κλίματος στους «ρεντς» η επίσης μαζική γιούχα της εξέδρας για τον Άρνε Σλοτ στο 67′, όταν ο Ολλανδός έκανε αλλαγή τον Ρίο Ενγκουμόχα για να βάλει τον Ίσακ. Εκείνη τη στιγμή, ο 17χρονος Άγγλος επιθετικός ήταν ο ένας από τους δύο καλύτερους παίκτες της ομάδας του, μαζί με τον σκόρερ Ράιαν Γκράβενμπερχ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Τζόουνς, Κονατέ (77′ Γκόμες), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Φρίμπονγκ, Ενγκουμόχα (67′ Ίσακ), Σομποσλάι, Χάκπο (77′ Κιέζα)

Τσέλσι (Κάλουμ ΜακΦάρλαν): Γιόργκενσεν, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Αντρέι Σάντος (63′ Τζέιμς), Καϊσέδο, Πάλμερ, Κουκουρέγια, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής

Σάββατο 9/5

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1

17:00 Μπράιτον – Γουλβς

17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ

19:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

Κυριακή 10/5

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ

18:30 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

22:00 Τότεναμ – Λιντς