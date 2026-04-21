«Παραμένει και του χρόνου στη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ»
Αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Άρνε Σλοτ θα είναι και την νέα σεζόν προπονητής της Λίβερπουλ, παρά την κάκιστη πορεία των «κόκκινων».
Ο βασικός στόχος για τη διατήρηση του Άρνε Σλοτ στο «τιμόνι» της Λίβερπουλ ήταν η 5άδα για το επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ και από τη στιγμή που η κατάσταση διαμορφώνεται έτσι που τ’ αστέρια δείχνουν να είναι κοντά, η διοίκηση πήρε και τις αποφάσεις της.
Το Sky Sports ανέφερε πως ο Ολλανδός θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι η φετινή ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση κάποιου τροπαίου.
Arne Slot is expected to continue as Liverpool manager next season, as the club close in on Champions League qualification 🔴 pic.twitter.com/EmIZjWRnEH
— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 21, 2026
Οι Σαλάχ και Ρόμπερτσον θα κλείσουν τον κύκλο τους στο κλαμπ, θα πραγματοποιηθούν και πωλήσεις παικτών, από τη στιγμή που και ο κόουτς είπε ότι για ν’ αποκτηθούν τοπ ποδοσφαιριστής θα πρέπει να υπάρξουν αποχωρήσεις και τελικά αυτή η ατάκα μάλλον έδειξε και την κατεύθυνση που είχε αποφασιστεί για τον σύλλογο, με τον Σλοτ στον πάγκο.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις