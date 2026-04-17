Αποκάλυψη Σλοτ: «Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται δανεικός στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ, με τον Έλληνα μπακ να ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ρόστερ των Άγγλων όπως επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανδός τεχνικός αναφέρθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις των «κόκκινων», στην αντικατάσταση του Σαλάχ, στην περίπτωση του Κονατέ, ενώ τόνισε ότι ο διεθνής αμυντικός θα γυρίσει στο λιμάνι του Λίβερπουλ.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Άρνε Σλοτ :

«Πέρυσι κάναμε αρκετές μεταγραφές και γι’ αυτό κάναμε τόσες πολλές ανταλλαγές. Σε τέσσερα μεταγραφικά παράθυρα είχαμε καθαρές δαπάνες 150 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό λέει τι είδους ομάδα είμαστε. Ξέρουμε ότι αλλάζουμε τουλάχιστον δύο παίκτες, αλλά ο Κώστας επιστρέφει.

Ο πρώτος στόχος είναι να δούμε πώς θα αντιδράσουμε στη θέση του Μο Σαλάχ, αν θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε με παρόμοιο παίκτη ή αν θέλουμε να το κάνουμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγουν πολλοί παίκτες. Φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση του συμβολαίου του Kονατέ».