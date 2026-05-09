ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
«’Ποτέ πια φασισμός – ποτέ πια πόλεμος’ Με το σύνθημα αυτό που υψώθηκε πάνω από τα ερείπια και τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υποδεχόμαστε την 81η επέτειο της αντιφασιστικής νίκης. Παλεύουμε για ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την επέτειο της νίκης κατά του ναζισμού, στις 9 Μαΐου 1945.
Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως «τιμούμε τη νίκη κατά του φασισμού, τότε που, λίγες ημέρες αφ’ ότου τα λάβαρα του Κόκκινου Στρατού ανέμισαν στα κτίρια του Βερολίνου, στις 00:43 της 9ης Μαΐου 1945, υπογράφτηκε η άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας» και υπογραμμίζει πως «81 χρόνια μετά, η στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η μαρτυρική Γάζα που συνιστά σύγχρονο μνημείο θανάτου, φρίκης και απανθρωπιάς, περιγράφουν έναν κόσμο επικίνδυνο κι ανασφαλή».
«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, ως θεμέλια μιας καλύτερης ζωής χωρίς πόλεμο, διακρίσεις, φτώχεια και αδικίες», επισημαίνει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.
