08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 15:35

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια μικρή, κλειστή γιορτή, αντί για τη μεγαλοπρεπή επίδειξη της στρατιωτικής δύναμης της Ρωσίας που ήταν κάποτε. 

Όχι μόνο η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης το Σάββατο δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτικά οχήματα ή στρατό λόγω αυτού που το Κρεμλίνο περιέγραψε ως «τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας», αλλά επίσης δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου καλεσμένοι στη Μόσχα. 

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι λίγοι που θα εμφανιστούν στην παρέλαση στις 9 Μαΐου, παρά τους κινδύνους ασφαλείας από την Ουκρανία και το πλήγμα στη φήμη τους, με ή χωρίς πιθανές επιθέσεις από το Κίεβο; 

Participants dance during the Waltz of Victory event, held to recreate the atmosphere of spring 1945 and celebrate the upcoming Victory Day, which marks the anniversary of the defeat of Nazi Germany in World War Two, in Moscow, Russia, May 7, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov TPX IMAGES OF THE DAY

Κάποτε με προέδρους των ΗΠΑ 

Όταν οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση άνθισαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, πολλοί δυτικοί ηγέτες παρευρέθηκαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Νίκης. 

Το 1995, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Μέιτζορ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Ζαν Κρετιέν ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους παρέστη στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης το 2005 μαζί με ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλους αρχηγούς κρατών, ενώ η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ βρισκόταν στην Κόκκινη Πλατεία για την παρέλαση του 2010. 

Ωστόσο, οι σχέσεις του Κρεμλίνου με τη Δύση έχουν τεταθεί μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και την αρχική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, όταν οι δυτικοί ηγέτες σταμάτησαν να εμφανίζονται στην εκδήλωση. 

Με τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας στις αρχές του 2022, η λίστα των προσκεκλημένων έγινε ακόμη μικρότερη, και τα τελευταία χρόνια, ο κατάλογος όσων έρχονταν πραγματικά στην παρέλαση ήταν πολύ μικρότερος από εκείνους που δεν έρχονταν. 

Ο κατάλογος των 2026 συμμετεχόντων που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είναι ο πιο σύντομος στη σύγχρονη ιστορία της Μόσχας. 

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να βρεθούν στην Κόκκινη Πλατεία το Σάββατο είναι μόλις δύο διεθνείς ηγέτες: ο Πρόεδρος του Λάος Τονγκλούν Σισουλίθ και ο Ανώτατος Ηγεμόνας της Μαλαισίας Σουλτάνος Ιμπραήμ. 

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι θα παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο, ακόμη και αφού ο ίδιος ο Φίκο επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να μην παραστεί στην παρέλαση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Ραστίσλαβ Χοβάνετς, επιβεβαίωσε ότι ο Φίκο δεν θα παραστεί στην παρέλαση και δήλωσε ότι ίσως εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να μεταφέρει μηνύματα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Για το Κρεμλίνο, αυτό αντιπροσωπεύει ένα σενάριο που είναι πιθανώς ακόμη χειρότερο: να δει τον Ευρωπαίο ηγέτη στον οποίο πίστευε ότι μπορούσε να βασιστεί να φέρει ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. 

Οι «ενδιάμεσοι» ηγέτες του Πούτιν

Μεταξύ εκείνων που σίγουρα παραστούν στην παρέλαση είναι οι ρωσικές αρχές κατοχής, που διορίστηκαν από τη Μόσχα για να διοικούν τα εδάφη που είχε καταλάβει η Ρωσία. 

Αυτοί οι καλεσμένοι δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν «ξένοι ηγέτες», υποστηρίζει το euronews. 

Ο Μπάντρα Γκούνμπα της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας και ο Άλαν Γκαγκλόγιεφ της Νότιας Οσετίας επιβεβαίωσαν την παρουσία τους. 

Η Μόσχα απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας μετά την εισβολή της στη Γεωργία το 2008 και έκτοτε διατηρεί στρατιωτική παρουσία και στις δύο περιοχές. 

Και οι δύο αναγνωρίζονται επίσημα ως αναπόσπαστα μέρη της Γεωργίας και μαζί αντιπροσωπεύουν το 20% του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Γεωργίας. 

Ο ισχυρός άνδρας της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, θα είναι επίσης εκεί, όπως κάθε χρόνο. 

Ο Λουκασένκο δεν έχει χάσει ποτέ την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης, ούτε, στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πούτιν.  

Η ιδιότητά του ως «ξένου ηγέτη» είναι επίσης μάλλον αμφισβητήσιμη. 

Ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον Λουκασένκο ως νόμιμο πρόεδρο της Λευκορωσίας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε ποτέ τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο του Πούτιν να καθίσει στις κερκίδες στις 9 Μαΐου. 

Αναμένεται να παραστεί αντιπροσωπεία από τη βοσνιακή οντότητα της Δημοκρατίας Σέρπσκα, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της οντότητας Μιλόραντ Ντόντικ. 

Ο Ντόντικ, ένας φλογερός εθνικιστής των Σερβοβόσνιων που ήταν ένας από τους λίγους Ευρωπαίους πολιτικούς που επισκέφθηκαν τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, έχει απαγορευτεί στη χώρα του να ασκεί δημόσιο αξίωμα για έξι χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι τώρα ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία των «πρώην ηγετών» στην παρέλαση. 

Ο Ντόντικ, ο οποίος έγινε διάσημος για την αγάπη του για την οδήγηση τρακτέρ και άλλων μεγάλων οχημάτων, έχει ονομαστεί «Λακτασένκο» από τους ειδικούς των Βαλκανίων — ένα χιουμοριστικό σύνθετο όνομα από την πόλη καταγωγής του και το όνομα ενός άλλου ηγέτη που αγαπά τα τρακτέρ, του Λουκασένκο. 

Αυτοί που θα λείψουν περισσότερο 

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι οι λίγοι καλεσμένοι που θα έρθουν αποφάσισαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση «με δική τους πρωτοβουλία», ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν σταλεί προσκλήσεις. 

Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι δεν έχουν προσκληθεί ξένοι ηγέτες: «Σκόπιμα δεν προσκαλέσαμε ξένους καλεσμένους στις εορταστικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με πέρυσι». 

Ωστόσο, ορισμένες απουσίες πονάνε περισσότερο από άλλες. 

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα. 

Έχοντας μόλις φιλοξενήσει ο ίδιος μια τεράστια εκδήλωση, με τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και τις συνόδους κορυφής ΕΕ-Αρμενίας που πραγματοποιήθηκαν στο Ερεβάν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πασινιάν κατάφερε να κάνει αυτό που ο Πούτιν δεν μπορεί — να συγκεντρώσει μια εξαιρετική επίδειξη διεθνούς υποστήριξης για την Αρμενία, με δεκάδες ξένους ηγέτες στην πρωτεύουσα της Αρμενίας. 

Αλλά δεν ήταν καν η αυθόρμητη μουσική συνάντηση του Πασινιάν με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όταν οι δύο τραγουδούσαν το «La Boheme» του Σαρλ Αζναβούρ, που εξόργισε τη Μόσχα. 

Ήταν ο ηγέτης που τόλμησε να εμφανιστεί στην Αρμενία, μια χώρα που από καιρό θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο: ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Η Μόσχα κάλεσε μάλιστα τον πρέσβη της Αρμενίας λόγω της επίσκεψης του Ζελένσκι, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την οργή του για αυτό που θεωρεί «κατηγορηματικά απαράδεκτο», δηλαδή το γεγονός ότι δόθηκε βήμα στον Ζελένσκι. 

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε «φιλική, αδελφική χώρα», ότι φιλοξενεί έναν «τρομοκράτη». 

«Με ποια πλευρά της ιστορίας είστε;» είπε η Ζαχάροβα σε ενημέρωση του υπουργείου. 

Ο Πασινιάν απάντησε λέγοντας ότι η Αρμενία «δεν είναι σύμμαχος» της Ρωσίας στον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι δεν θα παρευρεθεί στην παρέλαση λόγω της προεκλογικής εκστρατείας για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου. 

Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping attend a military parade on Victory Day, marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia, May 9, 2025. Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Εκδηλώσεις εκτός δημοσιότητας 

Χωρίς την παρουσία ξένων ηγετών και χωρίς βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό να επιδείξει, η Μόσχα αποφάσισε να μην αφήσει τον κόσμο να δει τι έχει απομείνει από τη μεγαλοπρεπή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της. 

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε πλέον να επιτρέψει σε ξένα μέσα ενημέρωσης να πλησιάσουν, παρά τις διαπιστεύσεις που είχαν χορηγηθεί προηγουμένως. 

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία στη Ρωσία ενημερώθηκαν ότι οι διαπιστεύσεις τους έχουν ανακληθεί, επικαλούμενοι αυτό που η Μόσχα περιέγραψε ως «αλλαγή στη μορφή της εκδήλωσης λόγω της κατάστασης». 

Αυτό δεν ισχύει για τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, τα οποία θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση για να «καλύψουν την παρέλαση» — με μια επιφύλαξη. 

Σύμφωνα με συζητήσεις στα ρωσικά κανάλια Telegram την Παρασκευή, η συνήθης ζωντανή μετάδοση της παρέλασης θα καθυστερήσει — μια συνήθης πρακτική για εκδηλώσεις υπό απειλές ασφαλείας, που επιτρέπει στους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποφύγουν την προβολή σφαγών. 

Για να αποτραπεί η διαρροή μη εξουσιοδοτημένης κάλυψης πέρα από την επίσημη γραμμή, εισήχθησαν αυστηροί περιορισμοί στο διαδίκτυο ημέρες πριν από τους εορτασμούς. 

Ο παράγοντας Ουκρανία: Ο φόβος του άγνωστου 

Αφού η Ρωσία απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας της Ουκρανίας την Τετάρτη, το Κίεβο προειδοποίησε τη Μόσχα ότι θα «ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο» στις επιθέσεις του Κρεμλίνου. 

Κατακλυζόμενη από αβεβαιότητα σχετικά με το τι ακριβώς μπορεί να έχει ετοιμάσει το Κίεβο για τις 9 Μαΐου, η Μόσχα εξαπέλυσε μια σειρά απειλών όχι μόνο προς την Ουκρανία, αλλά και προς τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τις διπλωματικές αποστολές να εκκενώσουν το προσωπικό τους από το Κίεβο πριν από τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα, λόγω αυτού που η Μόσχα χαρακτήρισε ως «αναπόφευκτη αντίποινα» από τις ρωσικές δυνάμεις. 

Παρά τις απειλές, ξένες κυβερνήσεις έδειξαν ότι δεν είχαν σχέδια να περιορίσουν τη διπλωματική τους παρουσία στην Ουκρανία. 

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ορισμένες χώρες φιλικές προς τη Μόσχα επικοινώνησαν με την Ουκρανία σχετικά με τα σχέδια των αξιωματούχων τους να παραστούν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στη ρωσική πρωτεύουσα. 

«Μια περίεργη επιθυμία… αυτές τις μέρες. Δεν το συνιστούμε», είπε, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί το Σάββατο. 

 

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Κόσμος
H Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις κατά των Ισραηλινών – Εντολές εκκένωσης στον Λίβανο

H Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις κατά των Ισραηλινών – Εντολές εκκένωσης στον Λίβανο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Παγκόσμια έρευνα 08.05.26

«Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Σύνταξη
Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Κόσμος 08.05.26

Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Σύνταξη
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
«Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν εντός της ημέρας» λέει ο Ρούμπιο – Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο
Κόσμος 08.05.26 Upd: 13:38

«Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν εντός της ημέρας» λέει ο Ρούμπιο – Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη-Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08.05.26

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας

Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Σύνταξη
Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
Ελλάδα 08.05.26

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ

Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
Μετά την επίθεση 08.05.26

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας

Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

