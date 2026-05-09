Συνάντηση του Δημάρχου Πειραιά με τον νέο Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο τον νέο Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχο Ιωάννη Ρέτσα Π.Ν., στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ του Δήμου Πειραιά και ενός από τους πλέον ιστορικούς και σημαντικούς θεσμούς του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η διαχρονική και άρρηκτη σχέση της Σχολής με την πόλη του Πειραιά, η οποία αποτελεί το ιστορικό και ναυτικό κέντρο της χώρας.

Στο τέλος της επίσκεψης ο κ. Μώραλης προσέφερε στον κ. Ρέτσα μια μινιατούρα της αρχαίας αθηναϊκής τριήρους.

«Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει το σπουδαίο έργο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με χαρά υποδέχθηκα στο Δημαρχείο Πειραιά τον νέο Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχο Ιωάννη Ρέτσα. Ο Πειραιάς είναι μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και τη ναυτοσύνη και η παρουσία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην πόλη μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Η σημερινή μας συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, όμως ταυτόχρονα αποτέλεσε και μια ουσιαστική ευκαιρία επιβεβαίωσης της διάθεσής μας για στενή συνεργασία με τη Σχολή και το Πολεμικό Ναυτικό συνολικά.

Θέλω να ευχηθώ στον Υποναύαρχο κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει το σπουδαίο έργο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το κύρος και την αποστολή της.

Ως Δημοτική Αρχή, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην ενίσχυση των δεσμών της πόλης μας με τους θεσμούς που υπηρετούν την πατρίδα και την κοινωνία».