Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

Επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε σήμερα ο Δήμος Πειραιά για τους 63 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και σμηνίτες της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους, πριν από 35 χρόνια, στη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στο όρος Όθρυς.

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά .

Τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Παναγιώτης Αβραμίδης. Η ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά προσθέτει:

Η σεμνή τελετή, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανασίου Δαβάκη, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση, του Βουλευτή Β΄ Πειραιά, Μιχαήλ Λιβανού, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταύρου Βοϊδονικόλα, ο οποίος εκπροσώπησε την Περιφέρεια Αττικής και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίο εκπροσώπησε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Τιμές απέδωσαν άγημα και η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Παναγιώτης Αβραμίδης, τόνισε:

«Σήμερα συγκεντρωνόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των 63 αεροπόρων που έχασαν τη ζωή τους πριν από 35 χρόνια, στη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, όταν το αεροσκάφος C-130 με αριθμό 748 συντρίφθηκε στο όρος Όθρυς.

Η μοιραία εκείνη ημέρα, πέντε λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι, βρήκε το αεροσκάφος να συντρίβεται σε ένα δύσβατο και απόκρημνο σημείο, με τα εναέρια και επίγεια μέσα διάσωσης να χρειάζονται τέσσερις ολόκληρες ημέρες για να εντοπίσουν τα συντρίμμια.

Το δυστύχημα αυτό συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και, κυρίως, τις οικογένειες των θυμάτων, που έχασαν τα παιδιά, τους συζύγους ή τους πατεράδες τους. Η θυσία των αεροπόρων μάς γεμίζει βαθιά θλίψη, αλλά ταυτόχρονα και υπερηφάνεια, γιατί υπηρέτησαν την πατρίδα με συνέπεια, αφοσίωση και αυταπάρνηση.

Ευχή όλων μας είναι να μην υπάρξουν άλλες απώλειες τέτοιου είδους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και καμία οικογένεια να μην ξαναζήσει στο μέλλον παρόμοια τραγωδία.

Ο Δήμος Πειραιά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τελεί αυτή τη σεμνή τελετή για να τιμήσει τους αεροπόρους που έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα.

Το χρέος μας είναι σαφές: να μην αφήσουμε τη θυσία τους να πάει χαμένη. Αυτό θα γίνει μόνο αν όλοι μαζί, ενωμένοι, εργαστούμε για το καλύτερο της χώρας μας.

Αθάνατοι! Αιωνία τους η μνήμη!».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, στον χαιρετισμό του, επεσήμανε:

«Η 5η Φεβρουαρίου του 1991 είναι αναμφίβολα μια αποφράδα ημέρα και για το Έθνος και για την Πολεμική Αεροπορία.

Η παρουσία όλων μας σήμερα εδώ, δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε τον χαμό των 63 στελεχών και στρατευσίμων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, αλλά και για να υποδηλώσουμε ότι δεν τους ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τη θυσία τους, δεν ξεχνάμε την προσήλωσή τους στο καθήκον, δεν ξεχνάμε όλα εκείνα που συνθέτουν το ιδεώδες της προσφοράς των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Ας είναι Αθάνατοι».

Στεφάνια κατέθεσαν:

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, o Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης.

Εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Βουλευτής Β΄ Πειραιά, Μιχαήλ Λιβανός.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας.

Εκ μέρους του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Εκ μέρους του Δημάρχου και του Δήμου Πειραιά, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Παναγιώτης Αβραμίδης.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, ο Πρόεδρος, Αντιπτέραρχος εα Γεώργιος Γερούλης.

Εκ μέρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Β.Ε.Π. Μιχαήλ Φιλιππάκης.

Εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων, ο Γρηγόριος Παναγιώτου, αδελφός πεσόντα.

Εκ μέρους του Συλλόγου Αλληλεγγύης Οικογενειών των 63 Θυμάτων του Αεροσκάφους C-130 Π. Α., ο Θεοφάνης Παπαστάθης.

Στην επιμνημόσυνη δέηση παρευρέθηκαν επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, Υποστράτηγος Αριστείδης Λυμπεράτος, ο Υποδιοικητής του 3ου Πυροσβεστικού Σώματος Πειραιά, Αντιπύραρχος Νίκος Δημητρακάκος, εκπρόσωπος του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα, ο πρώην Δήμαρχος Πειραιά Στέλιος Λογοθέτης, η Πρόεδρος της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Νικαίας και Αγ. Ι. Ρέντη Κωνσταντίνου Μαραγκάκη, Γρηγόρης Τζιβελέκας, το μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. Γιάννης Παρασκευάκος, καθώς και συγγενείς των θυμάτων.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πειραιά