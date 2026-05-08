Χριστόφορος Παπακαλιάτης – Κλέλια Ανδριολάτου: Φωτογραφίζονται στα γυρίσματα του Maestro

Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια κοινή της φωτογραφία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Εκεί βλέπουμε τους δύο ηθοποιούς να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του τέταρτου κύκλου της αγαπημένης δραματικής σειράς του MEGA.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης – Κλέλια Ανδριολάτου: Η πολύ δυνατή φιλία

Η Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχουν αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση και χημεία, γεγονός που βοηθά όχι μόνο στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αλλά και στο να περνά πιο ευχάριστα ο χρόνος στα γυρίσματα.

Πριν λίγες ημέρες η ηθοποιός είχε ανεβάσει επίσης μια φωτογραφία από τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται στο Ιόνιο νησί και είχε σχολιάσει:

«Γυρίζοντας τα τελευταία επεισόδια του Maestro in Blue», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας τον τίτλο με τον οποίο προβάλλεται η σειρά στο Netflix.

Μaestro: Έρχεται ο 4ος κύκλος με πολλές συγκινήσεις

Υπενθυμίζεται πως στη νέα σεζόν θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που – όπως τονίζεται – θα φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.

Η προβολή του Maestro 4 έχει προγραμματιστεί για το 2026 και αναμένεται να προσφέρει νέες δυνατές ιστορίες, γεμάτες συγκίνηση, μυστικά και ανατροπές.

Ο δημιουργός είχε γράψει πριν λίγο καιρό:

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες».