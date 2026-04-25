Η Κλέλια Ανδριολάτου δίνει μια «γεύση» από τις backstage στιγμές του Maestro

Με τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Maestro» να έχουν μπει στην τελική ευθεία, η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζονται, μέσα από τα social media.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τα παρασκήνια, στην οποία εμφανίζεται δίπλα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Το στιγμιότυπο λειτουργεί σαν ένα άτυπο teaser για τα επεισόδια που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, καθώς η παραγωγή προχωρά εντατικά.

Χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την πλοκή, η ανάρτηση επιβεβαιώνει ότι το καστ και η δημιουργική ομάδα δουλεύουν ήδη πάνω στα τελευταία κομμάτια της νέας σεζόν της σειράς του MEGA. Η Κλέλια Ανδριολάτου, μέσα από τη λεζάντα, έκανε σαφές ότι τα γυρίσματα αφορούν τα τελικά επεισόδια, αυξάνοντας την προσμονή για την εξέλιξη της ιστορίας.

Η Κλέλια Ανδριολάτου χρησιμοποίησε τον διεθνή τίτλο της σειράς, «Maestro in Blue», στην ανάρτησή της, με τον οποίο προβάλλεται μέσω του Netflix, δεδομένης της διεθνούς απήχησης που έχει αποκτήσει η ελληνική παραγωγή.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον των θεατών, που περιμένουν τη συνέχεια μιας σειράς η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τα γυρίσματα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όλα δείχνουν πως η πρεμιέρα της νέας σεζόν πλησιάζει, φέρνοντας μαζί της τις απαντήσεις στα ανοιχτά μέτωπα της ιστορίας.