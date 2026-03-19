Κλέλια Ανδριολάτου: Τι λέει για το πάρτι του Έλτον Τζον όπου διασκέδασε

Η Κλέλια Ανδριολάτου επιστρέφοντας από το πρόσφατο ταξίδι της στην Αμερική, όπου παραβρέθηκε στο πάρτι του Έλτον Τζον μοιράστηκε την εμπειρία της στην εκπομπή του STAR «Breakfast Star».

Κλέλια Ανδριολάτου: «Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δει το Maestro»

Η Κλέλια Ανδριολάτου στο λαμπερό event επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο Dolce & Gabanna φόρεμα με στράπλες corset top στο πάνω μέρος και ίσια μάξι φούστα.

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έκατσα αρκετό καιρό και το ευχαριστήθηκα. Εγώ πήγα στο πάρτι. Δεν έχω ξαναπάει η αλήθεια είναι.

Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Γνωρίζεις έτσι πάρα πολύ κόσμο, συζητάς, κουβεντιάζεις με ανθρώπους που δεν ξέρεις, έχει ενδιαφέρον. Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δει το Maestro.

Μη φανταστείς ότι ασχολούνταν όλοι μαζί μου προφανώς, αλλά ήταν ωραία. Δεν είδα άλλον Έλληνα εκεί. Εγώ πήγα γιατί ήμουν έτσι κι αλλιώς στην Αμερική και επειδή είναι και ο μάνατζερ μου εκεί που ασχολείται με το acting, πήγαμε μαζί», είπε.

Η γνώμη της για τον Γιώργο Λάνθιμο και το Όσκαρ που δεν πήρε

«Δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ικανός, τα έχει καταφέρει τόσο όμορφα. Δεν πειράζει φέτος που δεν πήρε, θα πάρει του χρόνου. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και αυτόν και τη δουλειά του και το έχει καταφέρει άψογα και μπράβο του».

Επίσης, η Κλέλια Ανδριολάτου σχολίασε και την εικόνα που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ με τα σκουπίδια που άφησαν πίσω τους οι καλεσμένοι της απονομής:

«Δεν είναι μία όμορφη εικόνα.

Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα και τι συνέβη στ’ αλήθεια, αλλά σίγουρα είναι μία εικόνα που δεν είναι καθόλου όμορφη», είπε.