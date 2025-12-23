Κλέλια Ανδριολάτου: O νέος κύκλος του Maestro, οι ανατροπές στη σειρά και η προσωπική της ζωή
«Δεν περιμέναμε τον νέο κύκλο του Maestro, παρόλα αυτά θα έχει σασπένς και νέα πρόσωπα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κλέλια Ανδριολάτου
Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τον νέο κύκλο της σειράς Maestro, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται την προσωπική της ζωή.
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα του επόμενου κύκλου πραγματοποιήθηκαν εκτός Ελλάδας, δίνοντας νέο οπτικό και αφηγηματικό τόνο στη σειρά.
«Θα έχει σασπένς και νέα πρόσωπα»
«Για τον νέο κύκλο του Maestro κάναμε γυρίσματα στην Βουδαπέστη. Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες και περισσότερες σκηνές από αυτές που είχαμε υπολογίσει γιατί ήμασταν πολύ ωραία ομάδα και ανυπομονώ να το μοιράστουμε με τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, το κλίμα συνεργασίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο νέος κύκλος επιφυλάσσει εκπλήξεις.
Παράλληλα, η Κλέλια Ανδριολάτου σημείωσε ότι η συνέχεια της σειράς δεν ήταν κάτι δεδομένο: «Δεν περιμέναμε τον νέο κύκλο του Maestro, παρόλα αυτά θα έχει σασπένς και νέα πρόσωπα», είπε, προϊδεάζοντας για εξελίξεις που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
«Κρατάω τα προσωπικά μου για εμένα»
Αναφερόμενη στα προσωπικά της, η Κλέλια Ανδριολάτου ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα. «Κρατάω τα προσωπικά μου για εμένα και προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου», δήλωσε στην κάμερα του MEGA, εξηγώντας πως επιλέγει συνειδητά τι μοιράζεται δημόσια.
Όπως πρόσθεσε, «αποφεύγω να μιλάω για πράγματα που κάποια στιγμή θα πω ότι δεν θα ήθελα να τα έχω μοιραστεί», υπογραμμίζοντας τη σημασία των ορίων ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την ιδιωτική ζωή.
