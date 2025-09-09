Κλέλια Ανδριολάτου: Με ποιο τρόπο ανακοίνωσε την 4η σεζόν του «Maestro» στο MEGA

Η Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον σκηνοθέτη της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Οι δύο τους κρατούν στα χέρια τους κάποιες σελίδες προμηνύοντας το νέο σενάριο της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται από το MEGA.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

«It’s about time • NEW SEASON • MAESTRO IN BLUE. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Σε επόμενη ανάρτηση η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με το σενάριο μόνης της, κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί.

Η αντίδραση του Αντίνοου Αλμπάνη

Λίγο αργότερα και ο Αντίνοος Αλμπάνης ανακοίνωσε με μία φωτογραφία στα social media τον 4ο κύκλο του Maestro.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Αινιγματικός σε ερωτήσεις για τον 4ο κύκλο

«Δεν είναι η ώρα για να το συζητήσουμε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας ενημερώσουμε για όλα», έχει δηλώσει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για την επιστροφή της αγαπημένης σειράς τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, τόσο το Netflix και το Mega, όσο και οι συντελεστές του «Maestro» είναι σύμφωνοι στο ενδεχόμενο της επιστροφής. Οι ηθοποιοί μάλιστα που συμμετείχαν στη σειρά είναι πολύ αγαπημένοι και όπως δηλώνουν κατά καιρούς θα ήθελαν πολύ να συναντηθούν ξανά γυρίσματα.

Αναμένουμε τις εξελίξεις και τα φυσικά τα νέα επεισόδια.