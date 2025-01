Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η 4η σεζόν του Maestro, το Netflix και η μεγάλου μήκους ταινία στο ABCNews

Στο πλατό του ειδησεογραφικού ABCNews βρέθηκε για δεύτερη φορά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Ένα χρόνο σχεδόν μετά την πρώτη του επίσκεψη στο πλατό του ABCNews, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συζήτησε με την Alexis Christoforous με αφορμή τον τρίτο κύκλο του Maestro In Blue και τις επόμενες κινήσεις του στη βιομηχανία του θεάματος.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο τέταρτης σεζόν του Maestro o Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε πως το κοινό θέλει να επιστρέψει η σειρά με τέταρτο κύκλο, ωστόσο ο ίδιος θέλει να κάνει ένα διάλλειμα για να σκεφτεί τις επόμενες κινήσεις του.

«Θα ήθελα πολύ να τη γράψω, αλλά χρειάζομαι χρόνο να το σκεφτώ», απάντησε ο Παπακαλιάτης.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς ποια είναι η στάση του Netflix για τη συνέχεια της σειράς που ξεκίνησε από το MEGA για να γίνει ένα διεθνές hit, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης απάντησε:

«Θα κάνουμε κάποιες συναντήσεις και θα δούμε. Θα βρεθώ στο Λος Άντζελες να συζητήσουμε. Έχω τόσα πολλά project στο μυαλό μου. Έχω μια ταινία μεγάλου μήκους…»

Η Christoforous σχολίασε ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει υπογράψει και άλλες ταινίες μεγάλου μήκους. Στη συνέχεια τον ρώτησε αν πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνει μια ταινία ξανά.

«Πιστεύω πως ναι. Βέβαια αγαπάω το Maestro In Blue και γνωρίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνω ένα show όπως αυτό» πρόσθεσε ο Παπακαλιάτης.

Σε άλλα σημεία στη συνέντευξη ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για τα γυρίσματα, τις σχέσεις με τους συντελεστές και συμπρωταγωνιστές του και είπε ότι η χημεία του cast ήταν και ένα από τα μυστικά της επιτυχίας της.

Άλλο μυστικό για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη είναι και η φυσική ομορφιά του τοπίο όπου γυρίστηκες, τους Παξούς.

Στην εμφάνιση του στο ABCNews ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες και εξομολογήθηκε πώς χαλαρώνει.

«Μέχρι τώρα δεν είχα ακόμα ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Αλλά όταν έχω τον χρόνο, ταξιδεύω πολύ ή κάθομαι στο σπίτι και δεν κάνω απολύτως τίποτα το οποίο είναι επίσης σημαντικό».

Δείτε όλη τη συνέντευξη εδώ:

A third season of popular Greek drama “Maestro in Blue” just released on Netflix.

Creator and star Christoforos Papakaliatis talks about his experience filming the show and teases future work. pic.twitter.com/wKTZVWZKUK

— ABC News Live (@ABCNewsLive) December 31, 2024