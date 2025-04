«Protect the Dolls» – Δεν είναι ένα απλό σύνθημα σε μακό, είναι στάση ζωής

Την εβδομάδα που προηγήθηκε της επίδειξης του Conner Ives στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, στα τέλη Φεβρουαρίου, μέσα σε μια φαινομενικά ατελείωτη λίστα με τις πρόβες των μοντέλων και την προσθήκη των τελευταίων πινελιών σε κάθε εμφάνιση, ο 28χρονος σχεδιαστής σημείωσε μια υπενθύμιση στην εφαρμογή Notes του τηλεφώνου του: «φτιάξε ένα μπλουζάκι που να λέει κάτι». Το βράδυ πριν από την επίδειξη, αυτό ήταν το μόνο πράγμα που είχε ακόμα στη λίστα του. Άρπαξε ένα λευκό μπλουζάκι από μια στοίβα και χρησιμοποίησε χαρτί θερμομεταφοράς για να τυπώσει ένα σλόγκαν που περιέγραφε αυτό που ένιωθε εκείνη τη στιγμή: «Protect the Dolls».

Η όλη διαδικασία κράτησε δύο ή τρία λεπτά. Στη συνέχεια φόρεσε αυτό το μπλουζάκι -που χρησιμοποιεί έναν τρυφερό όρο για τις τρανς γυναίκες- στην πασαρέλα όταν έκλεισε το σόου του. Το T-Shirt έκλεψε τις εντυπώσεις.

«Ξυπνήσαμε το επόμενο πρωί και όλα τα εισερχόμενα μηνύματα μας ήταν άνθρωποι που έλεγαν: «Πού μπορώ να το αγοράσω αυτό;»» είπε ο Ives στους New York Times σε τηλεφωνική συνέντευξη από το διαμέρισμά του στο Λονδίνο. «Όλα έγιναν τόσο γρήγορα».

Ένα τυπωμένο μήνυμα στο στήθος

Έκτοτε, το T-Shirt, το οποίο πωλείται προς 99 δολάρια περίπου, έχει φορεθεί πολύ -το είδαμε σε διασημότητες όπως ο ηθοποιός Πέντρο Πασκάλ του Last of Us, ο τραγουδιστής Τρόι Σιβάν και ο σχεδιαστής Haider Ackermann.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις δωρίζεται στην Trans Lifeline, μια μη κερδοσκοπική κοινοτική ομάδα και τηλεφωνική γραμμή αντιμετώπισης κρίσεων. Και η ζήτηση για τα μπλουζάκια έχει μέχρι στιγμής ξεπεράσει την ικανότητα της ομάδας του να εκπληρώσει τις παραγγελίες.

Τα πολιτικά συνθήματα στα ρούχα, ιδίως στα Τ-Shirt, αποτελούν μια αυξανόμενη τάση, δημιουργώντας μια τέλεια ευκαιρία για να περάσουν το μήνυμά τους τα μπλουζάκια «Protect the Dolls».

«Στη σύγχρονη εποχή, τι είναι πιο διαδεδομένο από ένα τυπωμένο μήνυμα στο στήθος» δήλωσε Ives μιλώντας στους New York Times για τη «συγκλονιστική» ανταπόκριση του T-Shirt του.

-Το μπλουζάκι σας είναι παντού τώρα – το περιμένατε αυτό;

Στην καλύτερη περίπτωση, έλεγα: «Θα τυπώσουμε 50, 60 χιλιάρικα». Και αυτή θα ήταν μια υπέροχη μέρα. Αλλά τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο… όπως την περασμένη εβδομάδα… όπου τυπώσαμε περίπου 1.000 τεμάχια το πρωί και μέχρι το απόγευμα είχαν εξαφανιστεί. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ανταπόκριση. Πριν από αυτό, κάναμε ίσως 50, 60 παραγγελίες το μήνα. Μας λείπει κυριολεκτικά τόσο πολύ προσωπικό που δεν έχουμε καν τους ανθρώπους να απαντήσουμε σε αυτά τα emails και τα λοιπά. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, το έκανα μόνος μου.

Ήταν μια στιγμή αντίδρασης. Ήξερα ότι ήθελα να πω κάτι, δεδομένων των όσων παρατηρήσαμε τους τελευταίους μήνες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το σημερινό πολιτικό καθεστώς

-Πόσα χρήματα έχετε συγκεντρώσει συνολικά;

Μέχρι τώρα, οι καθαρές πωλήσεις ανέρχονται σε 190.235 λίρες (περίπου 221.708 ευρώ). Ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τα πρόχειρα μαθηματικά είναι ότι κρατάμε περίπου το 30 τοις εκατό για το κόστος των πρώτων υλών, την παραγωγή, την εκτύπωση, την αποστολή, όλα αυτά τα πράγματα και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν απευθείας στην Trans Lifeline. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που έγραψα χθες στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων μου και είπα: «Θα ήθελα να σου μιλήσω. Χρειάζομαι συμβούλιο διαχειριστών; Υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για αυτό;». Ίσως αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στη μόδα, αλλά εμείς πραγματικά το φτιάχνουμε μέρα με τη μέρα.

-Μπορείτε να με πάτε πίσω στη στιγμή που αποφασίσατε να δημιουργήσετε το μήνυμα;

Ήταν μια στιγμή αντίδρασης. Ήξερα ότι ήθελα να πω κάτι, δεδομένων των όσων παρατηρήσαμε τους τελευταίους μήνες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το σημερινό πολιτικό καθεστώς. Υπήρχε ένας δισταγμός γιατί δεν νομίζω ότι μου αρέσει η έννοια της πολιτικής ως μόδας και της μόδας ως πολιτικής. Μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να αναμειχθούν, αλλά τα όποια παραδείγματα θα μπορούσα να σκεφτώ, μου φαίνονταν πάντα πολύ ιδιοτελή. Το να είμαι επικεφαλής της ομώνυμης εταιρείας μου, εξ ορισμού, είναι μια κατάσταση που εξυπηρετεί τον εαυτό μου. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ίσως αυτό που πάντα δίσταζα με τη δουλειά μου – προσπαθώ να κρατάω αποστάσεις. Αλλά ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς αυτή τη στιγμή – ο κόσμος αλλάζει μπροστά στα μάτια μας και υπήρχε μια αδυναμία που το συνοδεύει αυτό. Τα κορίτσια που περπατούν στην παράστασή μου είναι τρανς και έχω τόσες πολλές φίλες τρανς γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφτασα σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσα πραγματικά να κρατάω αποστάσεις.

Νιώθω τόσο αναστατωμένος που αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο πρέπει να είμαστε, αυτή είναι η δήλωση που πρέπει να κάνουμε το 2025. Πλάκα μου κάνεις;

-Το σλόγκαν είναι τόσο ξεκάθαρο και πιασάρικο. Πώς το σκεφτήκατε;

Λατρεύω τα σλόγκαν. Ο φίλος μου και εγώ πάντα αστειευόμαστε ότι αν δεν ήμουν στη μόδα, νομίζω ότι θα ήμουν διαφημιστής ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάτι πολύ διασκεδαστικό στο να σκέφτεσαι ένα τζινγκλ. Ή κάτι τόσο απλό όσο μια λεζάντα στο Instagram. Κάναμε εργαστηριακές δοκιμές σε μερικά πράγματα και στην αρχή υπήρχε μια εκτέλεση που ήταν το «We Heart the Dolls», σχεδόν σαν το «I Heart New York». Αλλά ήξερα ότι το ίδιο το μπλουζάκι έπρεπε να είναι το κάλεσμα και η απάντηση. Και το «Protect the Dolls» έμοιαζε να μπαίνει καλύτερα στο νόημα αυτού που ήθελα να πω. Η αγάπη μου για τους τρανς φίλους μου – δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να προωθήσω σε ένα μπλουζάκι. Ενώ η προστασία των τρανς φίλων μου μοιάζει αυτή τη στιγμή με κάτι που θεωρείται απαραίτητο.

-Δεδομένης της συντριπτικής πολιτικής των ημερών, πέρασε από το μυαλό σας να σταματήσετε να παράγετε αυτό το T-Shirt;

Κάνω αυτή τη συζήτηση με τον εαυτό μου κάθε βράδυ καθώς ξαπλώνω στο κρεβάτι. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να σταματήσω. Μίλησα με τον διευθυντή παραγωγής μου χθες και του είπα: «Αυτό ξεφεύγει από τον έλεγχο, πρέπει να επανεκτιμήσουμε τον τρόπο που το κάνουμε». Οπότε σίγουρα επενδύουμε στην υποδομή που θα το συνοδεύει αυτό. Ο τελικός στόχος για μένα θα ήταν να το διατηρήσουμε, να συνεχίσουμε να το πουλάμε και να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε χρήματα για το Trans Lifeline. Είναι κάπως δύσκολο να είμαι ενθουσιασμένος, από την άλλη… Νιώθω τόσο αναστατωμένος που αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο πρέπει να είμαστε, αυτή είναι η δήλωση που πρέπει να κάνουμε το 2025. Πλάκα μου κάνεις;

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Η Τίλντα Σουίντον και ο σχεδιαστής Haider Ackermann / Instagram