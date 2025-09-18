magazin
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Κλέλια Ανδριολάτου: «Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro»
TV 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:00
Κλέλια Ανδριολάτου: «Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro»

Στον 4ο κύκλο της αγαπημένης δραματικής σειρά του MEGA Maestro, αναμένονται πολλές ανατροπές και εκπλήξεις για τους ήρωες.

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στη σημερινή εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, για την παράσταση, με τίτλο ««ζ-η-θ, ο Ξένος» του Μιχαήλ Μαρμαρινού, που συμμετείχε αλλά και για την επιστροφή της σειράς «Maestro», με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

«Η παράσταση στην οποία συμμετείχα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ωραία περιοδεία, ήταν τιμητική η ευκαιρία που μου δόθηκε και καταφέραμε ν σταθούμε στο ύψος μας», ανέφερε αρχικά η Κλέλια Ανδριολάτου.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Ξεκινάμε και είμαστε ενθουσιασμένοι»

Η Κλέλια Ανδριολάτου, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της και για τα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς «Maestro», για τα οποία ξεκινούν τα γυρίσματα.

«Δεν περίμενα ότι θα συνεχίσουμε αλλά όταν μας το ανακοίνωσε ο Χριστόφορος είπα “ουάου”. Μας μάζεψε σπίτι του και μας το είπε. Σε λίγες μέρες φεύγουμε κιόλας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη.

Ανυπομονώ για τις νέες προσθήκες στην σειρά. Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro, θα γίνει πιο αστυνομικό», τόνισε η ηθοποιός.

Maestro: Πότε θα ξεκινήσουν να προβάλλονται τα νέα επεισόδια του 4ου κύκλου

Όπως και στον προηγούμενο κύκλο, έτσι και τώρα, το Maestro θα κάνει πρώτα πρεμιέρα στο Netflix και στη συνέχεια θα προβληθεί από το Mega. Αν όλα πάνε καλά, τα πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2026.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης μας αποκαλύπτει όσα θα ζήσουμε στη συναυλία του, στο θέατρο Ρεματιάς
Music Stage 18.09.25
Music Stage 18.09.25

Ο Δημήτρης Μπάκουλης μας αποκαλύπτει όσα θα ζήσουμε στη συναυλία του, στο θέατρο Ρεματιάς

Μετά την πολύ επιτυχημένη καλοκαιρινή του περιοδεία και πρώτη γνωριμία του με το κοινό σε πόλεις σταθμούς όλης της Ελλάδας, ο Δημήτρης Μπάκουλης ολοκληρώνει με μία μοναδική - προσωπική συναυλία στο θέατρο Ρεματιάς

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ
Πασαρέλα του καλού 18.09.25
Πασαρέλα του καλού 18.09.25

Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Rachel Antonoff και η Susan Alexandra ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν έξτρα χαρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την εκδήλωση «Best in Show» - μια πασαρέλα που προτρέπει στην υιοθεσία σκύλων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά
Νέο βιβλίο 17.09.25
Νέο βιβλίο 17.09.25

«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, η Πρισίλα Πρίσλεϊ μιλάει με συγκλονιστικό τρόπο για τον θάνατο της κόρης της, Λίσα Μαρί, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Βίντεο 17.09.25
Βίντεο 17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή
Buongiorno 17.09.25
Buongiorno 17.09.25

«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

«Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου», είπε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Η μάξι Burberry καμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Λονδίνο και η λατρεία στην υπερβολή
Καρό και (όχι) ψηλοτάκουνα 17.09.25
Καρό και (όχι) ψηλοτάκουνα 17.09.25

Η μάξι Burberry καμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Λονδίνο και η λατρεία στην υπερβολή

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε το πιο βρετανικό της outfit και μαύρα γυαλιά ηλίου, ξεκινώντας για το τριήμερο ταξίδι στην Αγγλία, κρατώντας τον σύζυγό της από το χέρι. Για την επόμενη εμφάνισή της επέλεξε ένα δραματικό, μεγάλο καπέλο, παρόμοιο με εκείνο της ορκομωσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
