Κλέλια Ανδριολάτου: «Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro»
Στον 4ο κύκλο της αγαπημένης δραματικής σειρά του MEGA Maestro, αναμένονται πολλές ανατροπές και εκπλήξεις για τους ήρωες.
Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στη σημερινή εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, για την παράσταση, με τίτλο ««ζ-η-θ, ο Ξένος» του Μιχαήλ Μαρμαρινού, που συμμετείχε αλλά και για την επιστροφή της σειράς «Maestro», με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.
«Η παράσταση στην οποία συμμετείχα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ωραία περιοδεία, ήταν τιμητική η ευκαιρία που μου δόθηκε και καταφέραμε ν σταθούμε στο ύψος μας», ανέφερε αρχικά η Κλέλια Ανδριολάτου.
Κλέλια Ανδριολάτου: «Ξεκινάμε και είμαστε ενθουσιασμένοι»
Η Κλέλια Ανδριολάτου, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της και για τα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς «Maestro», για τα οποία ξεκινούν τα γυρίσματα.
«Δεν περίμενα ότι θα συνεχίσουμε αλλά όταν μας το ανακοίνωσε ο Χριστόφορος είπα “ουάου”. Μας μάζεψε σπίτι του και μας το είπε. Σε λίγες μέρες φεύγουμε κιόλας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
Ανυπομονώ για τις νέες προσθήκες στην σειρά. Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro, θα γίνει πιο αστυνομικό», τόνισε η ηθοποιός.
Maestro: Πότε θα ξεκινήσουν να προβάλλονται τα νέα επεισόδια του 4ου κύκλου
Όπως και στον προηγούμενο κύκλο, έτσι και τώρα, το Maestro θα κάνει πρώτα πρεμιέρα στο Netflix και στη συνέχεια θα προβληθεί από το Mega. Αν όλα πάνε καλά, τα πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2026.
